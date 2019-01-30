Первый в Беларуси автоматизированный сервис по аренде велосипедов планируют запустить в Гродно

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – директор Минского велосипедного общества – Анастасия Янчевская.

«На работу на велосипеде зимой»: фотоконкурс объявили в Беларуси

У нас есть информация о том, что в Гродно планируют запустить первый в Беларуси автоматизированный сервис по аренде велосипедов. Расскажите нам об этом проекте. Как скоро в Минске можно будет брать велосипед в аренду таким способом?

Анастасия Янчевская, директор Минского велосипедного общества:

Об этом говорят уже 2-3 года, потому что такие решения есть, они принимаются в других странах, но не всегда их могут купить, потому что дорого. Поэтому сейчас у нас, в Беларуси есть несколько различных организаций, которые разрабатывают свои решения. Давно говорят о том, что пора в Минске запускать такой велопрокат, но пока что не нашли инвестора. Есть надежда, что в этом году, может быть, появится какой-то тестовый вариант и в Минске. В Бресте точно так же говорят о прототипах, которые, возможно, запустят в этом году. Но про Гродно, это самая последняя новость и она мне очень нравится. Это очень важно, чтобы в наших городах появилась инфраструктура и очень здорово, что в Гродно об этом председатель комитета говорит, что мало создать велопрокат, нужно планомерно улучшать велосипедную инфраструктуру.