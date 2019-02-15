В каких стаканчиках лучше делать рассаду?

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – автор книг по садово-огородной тематике – Наталья Тышкевич. Когда начинать высаживать рассаду? Что необходимо подготовить для того, чтобы заниматься рассадой на подоконнике? Какие специальные ёмкости? Наталья Тышкевич, автор книг по садово-огородной тематике:

Я как раз прихватила с собой для того, чтобы сделать небольшой акцент. Я хотела рассказать пару слов о ёмкостях для рассады. Можно взять стаканчик из-под сметаны, можно пластиковые, можно торфяной стаканчик и есть торфяные таблетки. Я думаю, что те, кто пользовались, знают. Мы её замачиваем в воде и она увеличивается где-то в три-четыре раза и своеобразный горшочек готов для посева семян.

Я хочу заострить внимание на торфяных стаканчиках. Проводили исследования, как раз взяли то, что у меня есть, и изучали, как же всходит рассада, как она растёт, как её надо поливать, удобрять, есть ли разница. Разница есть! И почему-то хуже всего оказалось вот в таких торфяных стаканчиках. Почему? Потому что, во-первых, грунт очень быстро пересыхает, во-вторых, он не держит температуру.