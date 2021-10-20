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Как коронавирус влияет на беременность? Мнение врачей

20 октября 2021 17:31
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Новости Беларуси. 19 октября Александр Лукашенко провел масштабное совещание по эпидемиологической ситуации в стране. Были обозначены основные моменты, в том числе и касательно вакцинации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

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Президент подчеркнул: прививка – дело нужное, но добровольное. Глава государства детально опросил экспертов всех регионов. Медики убеждены: обстановка контролируемая, но без вакцинной профилактики лучших результатов не достичь. Прививка значительно снижает риск тяжелого течения заболевания.  

Как коронавирус влияет на беременность? Мнение врачей-1

В частности, 20 октября представители ВОЗ рассказали о проведенных исследованиях в области вакцинации беременных. Вопрос остро стоит во всем мире. Штамм дельта оказался очень коварным. Если в первую и вторую волну болели в основном пожилые, то сейчас за помощью чаще обращаются молодежь и беременные женщины. Согласно исследованиям, риск преждевременного рождения ребенка в случае инфицирования будущей мамы возрастает в 1,8 раза. Вероятность того, что детям понадобится интенсивное лечение, также увеличилась.  

Как коронавирус влияет на беременность? Мнение врачей-4

Юрий Горбич, заведующий кафедрой инфекционных болезней и детских инфекций БелМАПО:  
Беременность является фактором, который значительно отягчает, утяжеляет течение COVID-19, приводит к достаточно серьезному течению с рисками для здоровья вплоть до летального исхода, к сожалению.  

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# Коронавирус # общество # Юрий Горбич # Александр Лукашенко # Фотофакт

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