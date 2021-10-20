Как коронавирус влияет на беременность? Мнение врачей

Новости Беларуси. 19 октября Александр Лукашенко провел масштабное совещание по эпидемиологической ситуации в стране. Были обозначены основные моменты, в том числе и касательно вакцинации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лечение людей, а не борьба с ковидом. Итоги большого совещания у Президента читайте здесь.

Президент подчеркнул: прививка – дело нужное, но добровольное. Глава государства детально опросил экспертов всех регионов. Медики убеждены: обстановка контролируемая, но без вакцинной профилактики лучших результатов не достичь. Прививка значительно снижает риск тяжелого течения заболевания.