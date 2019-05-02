Как правильно подкармливать растения сульфатами? Советует Иван Русских

Иван Русских, руководитель объединения по интересам «Генетика и селекция» Республиканского центра экологии и краеведения:

Сера считается четвёртым по важности элементом питания растений после азота, фосфора и калия. Некоторые огородные овощи, такие, как лук, чеснок и капуста требуют серы в несколько раз больше, чем другие. Основным источником серы для растений являются различные сульфаты. Отличным источником сульфатов для всех растений является простой суперфосфат, ведь он содержит значительное количество гипса. Однако сульфаты в виде гипса растворяются в почве очень медленно.



Как бороться с бактериальными заболеваниями растений. Советует Иван Русских

Для быстрой подкормки сульфатами нам подойдёт сульфат калия или сульфат аммония. Сульфат аммония следует использовать тогда, когда растения также нуждаются в дополнительном азотном питании. Сульфат калия необходим, скорее, во второй половине вегетации, когда потребность растений в калии увеличивается. Как получить хороший урожай малины, смородины и земляники?

Для приготовления раствора для подкормки достаточно растворить 1 столовую ложку сульфата аммония или сульфата калия в ведре воды. На каждое растение понадобится примерно пол-литра такого раствора. Если растения выращиваются сплошным способом, в этом случае на 1 квадратный метр необходимо использовать 10 литров подкормочного раствора. Как бороться с почковым клещом?

Сульфатные подкормки не только обеспечат дополнительную прибавку урожая, но также станут залогом хорошего вкуса, аромата и эргономистических свойств вашей продукции. Кроме того, сульфатные подкормки обеспечивают длительную защиту и сопротивляемость растений болезням и вредителям. Эфирные масла помогут бороться с болезнями растений. Эмульсия от Ивана Русских