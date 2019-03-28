«Призовой фонд немаленький»: как участвовать в конкурсе «Лучший отпущенный рыболовный трофей года»
В Беларуси проводится республиканский конкурс под названием «Лучший отпущенный рыболовный трофей года».
Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – руководитель сектора спортивных и кинологических мероприятий Белорусского общества охотников и рыболовов – Дмитрий Сыроквашка и многократный победитель конкурса «Лучший отпущенный рыболовный трофей года» – Валерий Сикиржицкий.
«Меня даже несколько раз хотели побить на водоёме за то, что я отпускал рыбу»
Почему появилось такое название?
Дмитрий Сыроквашка, руководитель сектора спортивных и кинологических мероприятий Белорусского общества охотников и рыболовов:
На самом деле рыболовный прессинг на водоёмы существенно возрастает. Ежегодно совершенствуются снасти, мастерство рыболовов растёт и, в целом, чтобы нам сохранить водоёмы с рыбой, чтобы наши дети могли рыбачить так же, как и мы, наверное, отсюда эта идея и родилась.
Как проходит конкурс? Какие критерии и условия отбора?
Дмитрий Сыроквашка:
Призовой фонд немаленький. Победители получают от 15 до 20 базовых величин за одну номинацию. Верим измерительным инструментам.
Как проходит процедура? Рыболов поймал рыбу, он её укладывает на металлическую рулетку, линейку и при этом снимает всё на видеокамеру.
Валерий Сикиржицкий, многократный победитель конкурса «Лучший отпущенный рыболовный трофей года»:
И фото, и видео должно быть. Видео ещё, как отпускаешь рыбу. Бывает сложно сделать фото и самого себя с трофеем, и на линейке, а потом ещё видео отпускания. Если кто-то рядом есть, то можно попросить, а если ты, вообще, один, тогда уже определённая сложность возникает. Несколько раз у меня даже такое было, что всё, рыбка уплыла, вроде всё в порядке и тут я вспоминаю, что фото не сделал себя с рыбой, а это тоже условие.
Какие сроки проведения конкурса?
Дмитрий Сыроквашка:
Условно он с 1 сентября по 31 августа. В течение года мы собираем заявки, в сентябре подводим итоги и с сентября запускается новый конкурс. Рекорды остаются в течение календарного года.
Что нужно сделать потенциальным участникам?
Дмитрий Сыроквашка:
Самое необходимое – выехать на водоём, при себе желательно иметь рулетку, видеокамеру, условно, у всех есть телефоны. Поймать большую рыбу, измерить её, выпустить всё это, заснять на телефон и прислать заявку в Белорусское общество охотников и рыболовов.
Должны ли быть какие-то доказательства, что рыбу поймали недавно, а не год назад сфотографировали?
Дмитрий Сыроквашка:
Честно сказать, конкурс проводится уже пятый год и не было повода ни разу усомниться в достоверности.