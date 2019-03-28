«Призовой фонд немаленький»: как участвовать в конкурсе «Лучший отпущенный рыболовный трофей года»

В Беларуси проводится республиканский конкурс под названием «Лучший отпущенный рыболовный трофей года». Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – руководитель сектора спортивных и кинологических мероприятий Белорусского общества охотников и рыболовов – Дмитрий Сыроквашка и многократный победитель конкурса «Лучший отпущенный рыболовный трофей года» – Валерий Сикиржицкий. «Меня даже несколько раз хотели побить на водоёме за то, что я отпускал рыбу» Почему появилось такое название? Дмитрий Сыроквашка, руководитель сектора спортивных и кинологических мероприятий Белорусского общества охотников и рыболовов:

На самом деле рыболовный прессинг на водоёмы существенно возрастает. Ежегодно совершенствуются снасти, мастерство рыболовов растёт и, в целом, чтобы нам сохранить водоёмы с рыбой, чтобы наши дети могли рыбачить так же, как и мы, наверное, отсюда эта идея и родилась.

Как проходит конкурс? Какие критерии и условия отбора? Дмитрий Сыроквашка:

Призовой фонд немаленький. Победители получают от 15 до 20 базовых величин за одну номинацию. Верим измерительным инструментам. Как проходит процедура? Рыболов поймал рыбу, он её укладывает на металлическую рулетку, линейку и при этом снимает всё на видеокамеру. Валерий Сикиржицкий, многократный победитель конкурса «Лучший отпущенный рыболовный трофей года»:

И фото, и видео должно быть. Видео ещё, как отпускаешь рыбу. Бывает сложно сделать фото и самого себя с трофеем, и на линейке, а потом ещё видео отпускания. Если кто-то рядом есть, то можно попросить, а если ты, вообще, один, тогда уже определённая сложность возникает. Несколько раз у меня даже такое было, что всё, рыбка уплыла, вроде всё в порядке и тут я вспоминаю, что фото не сделал себя с рыбой, а это тоже условие.