Как бороться с бактериальными заболеваниями растений. Советует Иван Русских

Увядание, онкология, ожог. Это не страшилка из медицинского справочника. а признаки самых злостных врагов огородника – бактериальных заболеваний. Тепло и повышенная влажность в саду – катализатор хворей.

Передаются болячки от заражённых растений к здоровым с ветром, дождём, насекомыми и птицами.

Капусту, морковь и свёклу нужно сажать в эти дни! Народные приметы на неделю с 29 апреля по 5 мая

Как не поставить крест на приболевших растениях, рассказали в программе «Плюс-минус».