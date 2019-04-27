Как бороться с бактериальными заболеваниями растений. Советует Иван Русских

Увядание, онкология, ожог. Это не страшилка из медицинского справочника. а признаки самых злостных врагов огородника – бактериальных заболеваний. Тепло и повышенная влажность в саду – катализатор хворей.
Увядание, онкология, ожог. Это не страшилка из медицинского справочника. а признаки самых злостных врагов огородника – бактериальных заболеваний. Тепло и повышенная влажность в саду – катализатор хворей.
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Иван Русских, руководитель объединения по интересам «Генетика и селекция» Республиканского центра экологии и краеведения:
Широкое использование в садах химически синтезированных фунгицидов открывает ворота для развития бактериальных инфекций. Ведь бактерии совершенно нечувствительны к фунгицидным препаратам. Бактериальный рак и бактериальный ожог во многих садах являются огромной проблемой. Начинать борьбу с этими заболеваниями надо с тщательного обследования деревьев и насаждений, выявления проблемных зон и участков и проведения специальных санитарных обрезок. После зачистки мест нахождения раковых образований, необходимо обработать эти места неразбавленным препаратом.
В течение же вегетационного периода вам необходимо обрабатывать крону растения в соответствии с инструкцией к препарату. Поскольку биологические препараты на основе сенной палочки являются безопасными для здоровья, их можно использовать в садах, где производится продукция даже для детей.
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