Пошлины и тут, и там! Как Трамп сыграл злую шутку с ЕС и почему Канада останется без сладкого?

Учитывая глобальную коннотацию, даже события этой недели, передел рынков только начался, и все самое «интересное» еще впереди. Это речь о торговых пошлинах, которые Соединенные Штаты ввели чуть ли не против всего мира. Под эти меры попали 185 стран, в том числе необитаемые острова в Индийском океане. Сегодня, 6 апреля, стало известно, что 50 государств уже обратились к США с просьбой о переговорах и пересмотре торговых пошлин, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но это не повлияет на общее настроение Штатов. Тарифы все равно будут введены. Так что задумал Трамп и чем это может обернуться для Беларуси? Мы попробовали разобраться в глобальных экономических перипетиях.

Марк Карни, премьер-министр Канады:

Я должен дать вам странный ответ, в некотором смысле странный. Потому что будучи премьер-министром я больше не буду покупать клубнику и все такое. Кто-то другой это сделает. После введения торговых пошлин Канада останется без сладкого. По крайней мере, отказаться от десерта призвал премьер этой страны. Но похоже на диету Трампа может сесть не только Оттава, а практически весь мир. На неделе американский президент обложил пошлинами 185 стран, включая офшорные зоны и незаселенные территории, чтобы избежать обходы санкций. И пингвины тут совсем не при чем.

Дональд Трамп, президент США:

Это День освобождения, мы долго этого ждали. Этот день запомнят как день, когда мы сделали Америку снова богатой. Рабочие места и фабрики вернутся в нашу страну. Это будет золотой век Америки. Пошлины достались и друзьям, и врагам Америки. Много положили Евросоюзу, Китаю, Мексике с Канадой. Ложку с горкой получили и страны СНГ, которые всегда старались быть максимально америкафрендли. Премьер Австралии обиделся и сказал, что друзья так не поступают. Но в Белом доме один ответ – только бизнес и ничего личного. И на сдачу дают полезный совет.

Скотт Бессант, министр финансов США:

Мой совет каждой стране – прямо сейчас не принимать ответных мер. Сидите спокойно, обдумайте это. Давайте посмотрим, как все пойдет. Потому что если вы примите ответные меры, произойдет эскалация. Если вы не ответите тем же, это будет главный маркер. Но спокойно сидеть и ждать с Атлантики погоды готовы не многие. Китай первым заявил о таком же повышении ставок для американской продукции. Чего Трамп явно не ожидал и назвал ответ Пекина нечестной игрой.

Ольга Коршун, СТВ:

Зеркальные пошлины Трампа – это как приглашение за стол переговоров для таких крупных торговых партнеров США, как ЕС и Китай. Причем американский президент рассчитывал на переговоры на своих условиях. А при желании пошлины можно взять и отменить. Трамп обладает для этого необходимыми полномочиями. Такие прецеденты в истории уже были. Пока же больше всего от санкций страдает ЕС. По заявлению Макрона, европейцы рискуют потерять более 500 миллиардов долларов. Это означает, что Европа, которая и без того измотана ростом расходов и войной, теряет еще и источник валюты, и главный рынок сбыта. Европейцы эти новости встретили буквально в штыки. На неделе в Париже жгли флаги США и автомобили Tesla.