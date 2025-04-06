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В Белом доме рассказали, почему не ввели пошлины на РФ

06 апреля 2025 16:02
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Россия не была внесена США в список введенных пошлин, поскольку ведет мирные переговоры об урегулировании конфликта в Украине. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Белый дом.

В Белом доме рассказали, почему не ввели пошлины на РФ-1

Фото: pixabay

Дональд Трамп 2 апреля заявил о введении пошлин на ввоз товаров с первичной ставкой в 10 %, рассчитываемой по торговому дефициту каждой страны. В связи с минимальным торговым оборотом пошлины не были введены в отношении России и Беларуси.

При этом представитель Кремля Дмитрий Песков отметил вероятные негативные последствия этих мер для российской экономики.

# Международная политика

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