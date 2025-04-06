Зеленский упрекнул союзников, что Patriot не защищают Украину

В своем Telegram-канале лидер Украины Владимир Зеленский высказал свое неудовлетворение тем, что зенитно-ракетные системы Patriot бездействуют на складах у союзников, и заявил, что они должны защитить жизни людей. Об этом пишет РИА Новости.

Он призвал ускорить производство ракет для этих комплексов, предложив организовать их выпуск в Украине.