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Зеленский упрекнул союзников, что Patriot не защищают Украину

06 апреля 2025 17:06
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В своем Telegram-канале лидер Украины Владимир Зеленский высказал свое неудовлетворение тем, что зенитно-ракетные системы Patriot бездействуют на складах у союзников, и заявил, что они должны защитить жизни людей. Об этом пишет РИА Новости.

Он призвал ускорить производство ракет для этих комплексов, предложив организовать их выпуск в Украине.

Зеленский упрекнул союзников, что Patriot не защищают Украину-1

Фото: Telegram_V_Zelenskiy_official

В Москве считают, что поставка оружия Киеву затрудняет мирное решение и втягивает НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что для России эти поставки оружия будут законной целью.

Он также отметил причастность США и НАТО не только к поставке вооружений, но и к подготовке военных Украины на территориях европейских стран. В Кремле уверены, что накачивание Украины оружием негативно скажется на переговорах.

# Международная политика

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