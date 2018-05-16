Сборка белорусских тракторов в Таджикистане и таджикские деревья в Беларуси: завершился рабочий визит Александра Лукашенко

Новости Беларуси. Официальный визит Александра Лукашенко в Таджикистан завершен. Лидеры двух стран договорились вывести отношения государств на принципиально новый стратегический уровень, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Итоги визита Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон подвели во время краткой беседы в аэропорту, куда президент Таджикистана приехал лично проводить белорусского лидера. Этот жест на языке дипломатии означает особое уважение и особый уровень дружбы. А теплые и доверительные отношения лидеров – залог хороших темпов экономического развития.

16 мая Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон официально открыли сборочное производство белорусской сельхозтехники в городе Гиссаре. Оно ориентировано в том числе на рынки третьих стран (подробнее здесь). Из Таджикистана передает корреспондент Юлия Бешанова.

Гиссар встречал высоких гостей проливным дождем. Но таджикские партнеры, казалось, этому только рады. В стране земледельцев не говорят «плохая погода», говорят – «божья щедрость». И с этим не поспоришь: для небольшого городка открытие производства – словно глоток свежего воздуха. Первая очередь уже обеспечила работой 50 человек. Всего на предприятии будут трудиться полторы сотни рабочих. Конкурс как в ведущие вузы – несколько человек на место.

Саид Хамедов, сотрудник АОЗТ «Агротехсервис»:

Мы не каждого выбираем. Тот, кто что-то умеет – механизатором работал в колхозе или в каком-то фермерском хозяйстве, этих на работу берем.

Это производство значительно отличается от других белорусских филиалов за рубежом: оно уже включено правительством Таджикистана в перечень особо важных объектов. К тому же прорабатывается вопрос отмены НДС, а это минус 18 % на совместно произведенную здесь технику. Так что значимость момента переоценить сложно.

С конвейера будет выходить самая востребованная и известная модель – МТЗ-82 мощностью 80 лошадиных сил. Трактор здесь знают, и спрос на него стабильно высокий. К тому же из-за особенностей рельефа (93 % территории этого самого маленького азиатского государства горные) компактному «Беларусу» равных нет.

Александр Лукашенко подчеркивает: любое производство, даже самое эффективное, это в первую очередь люди. Своих высококлассных специалистов в Таджикистане не хватает. Беларусь готова подставить профессиональное плечо. Сегодня технику собирают под чутким руководством отечественных мастеров. Они же вели обучение. Но в перспективе планируется организовать учебный центр, где и будут готовить специалистов по обслуживанию и эксплуатации белорусской сельхозтехники.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ты мотор знаешь? Вот бригада. Вот таких надо в Минск, на конвейер. В Минске они за 2-3 месяца обучатся и будут здесь инженерами. «Беларусы» таджикской сборки имеют все шансы стать главными помощниками в полях не только Таджикистана. Линия с прицелом на третьи страны. Авторитетом уже вытеснили с рынка конкурентов. Явное преимущество в том, что технику в Гиссаре будут не просто собирать – предложат и сервис. Построят еще один цех, и уже в 2018 году наладят производство прицепной, навесной техники и самоходных косилок. То есть в перспективе Гиссар станет мощным промышленным кластером с выходом в соседние страны.

Александр Лукашенко:

Все компании наши – МАЗ, БелАЗ и прочие – каждый по отдельности где-то что-то делает. Огромные затраты. Я его толкаю: давай создавать, допустим, в Душанбе единую площадку. Кто-то приехал за трактором – он видит целый комплекс машин и обучение. Если это так, то это хорошая реализация замысла этого. Чтобы все было в куче.

Совместные белорусско-таджикские производства – не только выгодный бизнес- проект. Для Таджикистана это новый виток экономической эволюции.

Джалолидин Наралиев, директор АОЗТ «Агротехсервис»:

Также в свете решения нашей программы по созданию рабочих мест, по превращению республики из аграрной в аграрно-индустриальную. Также и для создания новых рабочих мест, чтобы можно было крестьянам более доступную технику по более низкой цене обеспечивать.

В дни визита из уст президентов не раз звучала фраза: укреплять сотрудничество и дальше, причем в самых разных сферах, от машиностроения до пищевой промышленности. И интересны Таджикистану не только наши товары, но и технологии. Цветущим символом сотрудничества должен стать таджикский фруктовый сад на белорусской земле. Президент дал поручение высадить деревья дружбы в Гомельской и Брестской областях. В Брестской и Гомельской областях по поручению Президента Беларуси появятся сады имени Эмомали Рахмона

Уже после официальной части встречи президенты, как и полагается добрым друзьям, пообщались в неформальной обстановке. Эмомали Рахмон пригласил Александра Лукашенко в загородные резиденции «Варзоб» и «Такоб», чтобы в личной беседе подвести итоги визита.