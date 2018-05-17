«Здесь делают очень хорошие установщики»: седьмой международный бизнес-форум в Витебске

Новости Беларуси. «Инновации. Инвестиции. Перспективы». В Витебске в седьмой раз проходит международный бизнес-форум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь собрались делегации из 15 стран. География разнообразна: как традиционные экономические партнеры – Россия, Украина, Польша, Литва и Латвия, так и удаленные – Израиль, Сербия, Вьетнам, Китай. Бизнесмены, политики, представители международных организаций, эксперты и ученые обмениваются мнениями и дают прогнозы относительно будущего развития Витебского региона.

Презентации перспективных инвестиционных предложений проходят на площадке у Летнего амфитеатра. Особое внимание возможностям для бизнеса в сфере «зеленой» экономики и энергетики.