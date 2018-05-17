«Здесь делают очень хорошие установщики»: седьмой международный бизнес-форум в Витебске
Новости Беларуси. «Инновации. Инвестиции. Перспективы». В Витебске в седьмой раз проходит международный бизнес-форум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Здесь собрались делегации из 15 стран. География разнообразна: как традиционные экономические партнеры – Россия, Украина, Польша, Литва и Латвия, так и удаленные – Израиль, Сербия, Вьетнам, Китай. Бизнесмены, политики, представители международных организаций, эксперты и ученые обмениваются мнениями и дают прогнозы относительно будущего развития Витебского региона.
Презентации перспективных инвестиционных предложений проходят на площадке у Летнего амфитеатра. Особое внимание возможностям для бизнеса в сфере «зеленой» экономики и энергетики.
Сергей Петров, руководитель представительства Нижегородской области в Беларуси (Россия):
Сегодня товарооборот у моей области с Республикой Беларусь примерно как у двух Казахстанов – это миллиард с лишним долларов. Хотелось бы сделать упор на технику, производимую здесь. Здесь делают очень хорошие установщики.
Александр Гапон, учредитель частного сельскохозяйственного предприятия (Украина):
Мы подписали соглашение по сотрудничеству в сфере сельского хозяйства. Первое – это посевной материал и средства защиты растений и удобрения, которые сейчас используют в передовых странах, европейских в том числе, Казахстане и у нас, в Украине. И второй этап этого инвестиционного соглашения – это строительство новых объектов, в том числе мельничного комплекса, фермы крупного рогатого скота, комбикормового завода и маслоэкстракционного завода.
17 мая предприятия и организации Витебской области сотрудничают почти с 90 странами. Экспорт составляет 2,5 миллиарда долларов. Вновь подписанные соглашения помогут активизировать международное сотрудничество и привлечь потенциальных инвесторов в регион.