Подвиг, о котором никто не знал. Уникальные документы времён войны раскопали в Могилёвской области
Вот уже более 80 лет самым важным и в то же время страшным уроком для всего человечества остается Великая Отечественная война. К сожалению, законы войны неумолимы – не все защитники Родины, погибшие на фронтах, обрели покой в братских могилах, не все имена героев высечены на мемориальных досках.
В Беларуси проводится масштабная работа по восстановлению правды, благодаря которой списки героев, пусть даже через десятилетия, пополняются новыми именами. Так, в деревне Большие Белевичи Могилевского района открыли мемориальный знак бойцам и командирам 26-й танковой дивизии 20-го механизированного корпуса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Именно так была увековечена память о воинском подразделении, чья история неразрывно связана с обороной Могилева летом 1941-го. И это еще одна восстановленная страница нашей истории.
Иногда история прячет свои тайны не в архивах, а под ногами. В 2004 году у деревни Самулки поисковикам дали наводку местные старожилы. Старая легенда, что в 1941-м бойцы что-то закопали. Что – никто не знал.
Олег Пусков, поисковик, директор Романовичской средней школы:
Я никогда не забуду этого момента, когда мы втроем – Коля Столяров, Володя Аврамов и я – шли с приборами по лесу. И вдруг раздался не слабенький сигнал, а прямо гул. И когда начали копать, это были сейфы. Их было три.
Первая мысль была, что это крест Евфросиньи Полоцкой, и мы осчастливим наше государство, вернув такую реликвию. Но это оказалось не меньшей ценности находкой. Это были документы 20-го мехкорпуса – еще одной части, которая обороняла Могилев и история которой была полностью неизвестна.
Три сейфа. Два массивных, один поменьше. Внутри не папки, а темная спрессованная масса. Время, вода и глина сплели бумагу в единый ком. Безмолвный и почти безнадежный. И тогда началось главное чудо этой истории. Не находки, а возвращение.
Олег Пусков:
Мне повезло, это было найдено в начале лета, а летом у меня отпуск. Весь отпуск я потратил на это. Оторваться невозможно. Я жалел, когда документы закончились.
Иголка, влажное полотенце и бесконечное терпение. Олег Пусков буквально возвращал слова из небытия. Он не читал документы, он собирал их по буквам, как пазл, который вот-вот рассыпется в руках. Каждый лист – это чья-то оборванная жизнь, чей-то подвиг, который ждал своего часа десятки лет.
Олег Пусков:
Самое дорогое – это списки безутратных потерь, по которым можно было устанавливать имена солдат, погибших у нас на территории Беларуси, и представления к наградам.
Но на этом расследование только начиналось. К работе подключили школьники Романовичской школы. Три года они, как настоящие детективы, разыскивали по всему бывшему Союзу родственников бойцов. Почти 160 писем, 100 из которых получили ответы. Так по крупицам из прошлого начала складываться картина подвига, которую официальная история забыла на десятилетия.
Подробнее в видеоматериале.