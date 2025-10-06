Подвиг, о котором никто не знал. Уникальные документы времён войны раскопали в Могилёвской области

Вот уже более 80 лет самым важным и в то же время страшным уроком для всего человечества остается Великая Отечественная война. К сожалению, законы войны неумолимы – не все защитники Родины, погибшие на фронтах, обрели покой в братских могилах, не все имена героев высечены на мемориальных досках. В Беларуси проводится масштабная работа по восстановлению правды, благодаря которой списки героев, пусть даже через десятилетия, пополняются новыми именами. Так, в деревне Большие Белевичи Могилевского района открыли мемориальный знак бойцам и командирам 26-й танковой дивизии 20-го механизированного корпуса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Именно так была увековечена память о воинском подразделении, чья история неразрывно связана с обороной Могилева летом 1941-го. И это еще одна восстановленная страница нашей истории.

Иногда история прячет свои тайны не в архивах, а под ногами. В 2004 году у деревни Самулки поисковикам дали наводку местные старожилы. Старая легенда, что в 1941-м бойцы что-то закопали. Что – никто не знал.

Олег Пусков, поисковик, директор Романовичской средней школы:

Я никогда не забуду этого момента, когда мы втроем – Коля Столяров, Володя Аврамов и я – шли с приборами по лесу. И вдруг раздался не слабенький сигнал, а прямо гул. И когда начали копать, это были сейфы. Их было три. Первая мысль была, что это крест Евфросиньи Полоцкой, и мы осчастливим наше государство, вернув такую реликвию. Но это оказалось не меньшей ценности находкой. Это были документы 20-го мехкорпуса – еще одной части, которая обороняла Могилев и история которой была полностью неизвестна.

Три сейфа. Два массивных, один поменьше. Внутри не папки, а темная спрессованная масса. Время, вода и глина сплели бумагу в единый ком. Безмолвный и почти безнадежный. И тогда началось главное чудо этой истории. Не находки, а возвращение.

Олег Пусков:

Мне повезло, это было найдено в начале лета, а летом у меня отпуск. Весь отпуск я потратил на это. Оторваться невозможно. Я жалел, когда документы закончились.

Иголка, влажное полотенце и бесконечное терпение. Олег Пусков буквально возвращал слова из небытия. Он не читал документы, он собирал их по буквам, как пазл, который вот-вот рассыпется в руках. Каждый лист – это чья-то оборванная жизнь, чей-то подвиг, который ждал своего часа десятки лет.

Олег Пусков:

Самое дорогое – это списки безутратных потерь, по которым можно было устанавливать имена солдат, погибших у нас на территории Беларуси, и представления к наградам.