Что даст 3-летнее соглашение между ЕАЭС и Ираном о зоне свободной торговли?

Новости мира. ЕАЭС и Иран заключили временное соглашение о зоне свободной торговли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

17 мая в Казахстане, где сейчас проходит Астанинский экономический форум, подписан соответствующий документ. Он позволит увеличить торговый оборот за счет облегчения таможенного режима.

Экономия на пошлинах и платежах для Евразийской пятерки будет достаточно ощутима. Страны ЕАЭС в 2017 году наторговали с Ираном на сумму 2,7 миллиарда долларов. Новые временные правила будут действовать три года. Предусмотрено снижение или обнуление ввозных таможенных пошлин по внушительному ряду товаров. Предполагается, что полноформатное соглашение о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Ираном будет подписано через 3 года.