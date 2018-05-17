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Что даст 3-летнее соглашение между ЕАЭС и Ираном о зоне свободной торговли?

17 мая 2018 08:42
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Новости мира. ЕАЭС и Иран заключили временное соглашение о зоне свободной торговли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

17 мая в Казахстане, где сейчас проходит Астанинский экономический форум, подписан соответствующий документ. Он позволит увеличить торговый оборот за счет облегчения таможенного режима.

Экономия на пошлинах и платежах для Евразийской пятерки будет достаточно ощутима. Страны ЕАЭС в 2017 году наторговали с Ираном на сумму 2,7 миллиарда долларов. Новые временные правила будут действовать три года. Предусмотрено снижение или обнуление ввозных таможенных пошлин по внушительному ряду товаров. Предполагается, что полноформатное соглашение о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Ираном будет подписано через 3 года.

# Евразийский союз # Экономика # Фотофакт

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