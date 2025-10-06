Лукашенко – Султану Омана: мы сделаем всё, чтобы между нашими странами были наилучшие отношения

Султан Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид приземлился в Национальном аэропорту Минск, где высокого гостя встретили вице-премьер Виктор Каранкевич, а также глава белорусского МИДа Максим Рыженков. Делегацию приветствовала рота почетного караула, что подчеркивает особое отношение и уважение к главе дружественного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Визит Султана Омана в Беларусь, безусловно, важный шаг в укреплении связей между Минском и Маскатом. Перспективы отношений лидеры этим вечером обозначат на переговорах во Дворце Независимости. Главы государств рассмотрят ход реализации договоренностей, достигнутых в декабре 2024 года во время визита Президента Беларуси в Оман, а также обсудят перспективные направления и пути углубления сотрудничества в самых разных сферах.

Виктория Ходосок, политический обозреватель:

Сотрудничество Беларуси и Омана – наглядный пример того, как расстояние и разные акценты в экономике не мешают, а наоборот помогают развивать партнерство. Между Минском и Маскатом почти 7 тысяч километров. Приоритеты в экономике разные, но именно это и дает возможность дополнять друг друга. Что я имею в виду? Беларусь – аграрная страна с сильными традициями и современным подходом к сельскому хозяйству, а Оман, где климат засушливый, проявляет особый интерес к импорту продуктов питания. И здесь позиции Беларуси очевидны – надежность, высокое качество и конкурентные цены. Об этом в числе других направлений сегодня также говорили во время переговоров.

Встреча двух лидеров началась с официальной церемонии и приветствия во внутреннем дворике Дворца Независимости. Почетный караул, красная дорожка, гимны двух стран – все по протоколу, но с особым смыслом – уважением и готовностью к диалогу. Визит Хайсама бен Тарека Аль Саида в Минск – продолжение белорусско-оманского диалога, начатого еще в декабре 2024 года, когда Президент Беларуси посещал Маскат. Тогда стороны впервые за последние годы провели переговоры на высшем уровне. А вообще впервые Оман Александр Лукашенко посещал еще в 2007 году.

Оман – перспективный партнер для международного сотрудничества. Стратегическое географическое положение делает страну ключевым морским узлом на маршрутах между Азией, Африкой и Европой. Порты Омана входят в число самых технологичных и в регионе. Особенно порт Дукм, который развивается как мегахаб для транзита, нефтехимии и судоремонта. В стране действуют свободные экономические зоны, привлекающие иностранные компании отсутствием налогов и таможенных барьеров. Особую ценность представляет нейтральная внешняя политика Маската. Страна не вовлечена в региональные конфликты и не попадает под международные санкции, что делает ее надежным партнером для торговли и логистики. Кроме того, Оман активно инвестирует в индустриальные парки и проекты умных городов, создавая современную инфраструктуру и условия для инновационного развития.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Хочу официально заявить, что вы человек слова: пообещали приехать в Минск – приехали. В средствах массовой информации говорили о том, что это исторический визит. Я эту точку зрения разделяю. Я хочу, чтобы вы понимали, Ваше Высочество, мы преисполнены желанием сделать все, чтобы между нашими странами были наилучшие отношения. Благодаря нашему самому доброму, сильному, контактному лицу мы проработали ряд конкретных контрактов, уже контрактов, не просто намерений, и готовы с вами их обсуждать сегодня к реализации. Для нас работа одна – согласовать этот план совместных действий, ну и, конечно, проконтролировать, чтобы он был реализован. В том регионе, в котором вы проживаете, у нас нет ближе страны, чем Оман. Поэтому мы готовы с вами по всем направлениям иметь отношения. И хочу вас заверить, что если мы договоримся по какому-то вопросу, мы обязательно исполним его. Я еще раз благодарю вас за этот визит. Хочу отдельное спасибо и благодарность выразить вашим подчиненным, министру иностранных дел, за подготовку этого визита. Хочу вас заверить в том, что вы не пожалеете о том, что приехали в Беларусь.