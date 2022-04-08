Замминистра экономики: «Многие бренды уходят из России, и мы с удовольствием займём эти ниши»

Новости Беларуси. Меры поддержки для населения и бизнеса будут принимать в ускоренном режиме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вопрос стабилизации экономики сегодня ключевой. Первый пакет антикризисных мер уже одобрен и принят. Аграрии, строители, крупный или малый бизнес. Кого поддерживать в первую очередь?

В новых условиях ускорится программа импортозамещения. Приоритеты очевидны – промышленность, машиностроение, фармакология. Беларусь и Россия на существующих совместных производствах увеличат объемы продукции и откроют новые компании с новыми товарами.