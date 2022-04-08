Замминистра экономики: «Многие бренды уходят из России, и мы с удовольствием займём эти ниши»
Новости Беларуси. Меры поддержки для населения и бизнеса будут принимать в ускоренном режиме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вопрос стабилизации экономики сегодня ключевой. Первый пакет антикризисных мер уже одобрен и принят. Аграрии, строители, крупный или малый бизнес. Кого поддерживать в первую очередь?
В новых условиях ускорится программа импортозамещения. Приоритеты очевидны – промышленность, машиностроение, фармакология. Беларусь и Россия на существующих совместных производствах увеличат объемы продукции и откроют новые компании с новыми товарами.
Дмитрий Ярошевич, заместитель министра экономики Беларуси:
У нас очень серьезная кооперация в этой части, и мы вместе можем закрыть наши рынки. Это касается не только машиностроения, но и легкой промышленности. Многие бренды уходят из России, и мы с удовольствием займем эти ниши.
Национальная экономика уже пережила самую глубокую точку кризиса и адаптировалась к санкциям. Теперь задача правительства и предприятий – сработать на опережение. И уже не столь важно, отменят кризисные меры в 2022 году или через 10 лет – народное хозяйство страны вопреки всем прогнозам наращивает темпы роста ВВП. Главной опорой государства в итоге будет настоящая экономическая, а значит, и политическая суверенность.
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