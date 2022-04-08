В Минтруда объявили о программе масштабной помощи населению. Кому предоставят безвозмездные субсидии?

Новости Беларуси. Меры поддержки для населения и бизнеса будут принимать в ускоренном режиме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вопрос стабилизации экономики сегодня ключевой. Первый пакет антикризисных мер уже одобрен и принят. Аграрии, строители, крупный или малый бизнес. Кого поддерживать в первую очередь? Подробности в следующем сюжете.

Тесно сотрудничать с бизнесом и оперативно реагировать на запросы простых белорусов. В Минтруда объявили о программе масштабной помощи тем слоям населения, которые в ней особенно нуждаются. Речь идет о многодетных семьях, беременных женщинах, одиноких родителях.

Наталья Павлюченко, первый заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси:

Механизм этот не новый, он апробирован нами в 2020 году и показал свою эффективную реализацию. Посмотрели практику и с учетом сегодняшнего времени эту норму расширили, доработали. Предоставляем также безвозмездные субсидии организациям, но в размере 50 % до величины минимальной заработной платы для работников организации, которые находились в отпуске без сохранения зарплаты или с неполным сохранением заработной платы.