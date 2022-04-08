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В Минтруда объявили о программе масштабной помощи населению. Кому предоставят безвозмездные субсидии?

08 апреля 2022 17:56
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Новости Беларуси. Меры поддержки для населения и бизнеса будут принимать в ускоренном режиме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вопрос стабилизации экономики сегодня ключевой. Первый пакет антикризисных мер уже одобрен и принят. Аграрии, строители, крупный или малый бизнес. Кого поддерживать в первую очередь?  

Подробности в следующем сюжете.  

В Минтруда объявили о программе масштабной помощи населению. Кому предоставят безвозмездные субсидии?-1

Тесно сотрудничать с бизнесом и оперативно реагировать на запросы простых белорусов. В Минтруда объявили о программе масштабной помощи тем слоям населения, которые в ней особенно нуждаются. Речь идет о многодетных семьях, беременных женщинах, одиноких родителях.  

В Минтруда объявили о программе масштабной помощи населению. Кому предоставят безвозмездные субсидии?-4

Наталья Павлюченко, первый заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси:  
Механизм этот не новый, он апробирован нами в 2020 году и показал свою эффективную реализацию. Посмотрели практику и с учетом сегодняшнего времени эту норму расширили, доработали. Предоставляем также безвозмездные субсидии организациям, но в размере 50 % до величины минимальной заработной платы для работников организации, которые находились в отпуске без сохранения зарплаты или с неполным сохранением заработной платы.  

В Минтруда объявили о программе масштабной помощи населению. Кому предоставят безвозмездные субсидии?-7

Повышенного внимания требует и транспортная отрасль. В частности, грузовые и железнодорожные перевозки. Белорусские логистические коридоры будут перенаправлены на Восток.  

Таможня вводит тарифные льготы на ряд товаров. В правительстве обсудили меры поддержи белорусской экономики – читать здесь.  

# Государственная социальная политика # Экономика # Наталья Павлюченко # Вероника Кудринецкая # Фотофакт

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