Новости экономики за 08.04.2022
Новости Беларуси. В какой продукции белорусского производствазаинтересована текстильная промышленность Узбекистана? Как изменятся экспортные потоки удобрений Гомельского химзавода? Какие меры для поддержания внешней торговли принимает Министерство транспорта и коммуникаций?
Расскажет экономический обозреватель Наталья Надольская в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ТЕКСТИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ УЗБЕКИСТАНА ЗАИНТЕРЕСОВАНА В ПОСТАВКАХ ХИМВОЛОКНА И НИТЕЙ ИЗ БЕЛАРУСИ
Текстильная промышленность Узбекистана заинтересована в поставках химических волокон и нитей белорусского производства. На БУТБ совершена первая сделка по экспорту этой продукции в Узбекистан. Компания приобрела 20 тонн химволокна на условиях отгрузки со склада завода-изготовителя. Беларусь производит около 25 % всего объема химических волокон и нитей, выпускаемых странами СНГ, при этом значительная доля этой продукции идет на экспорт. Учитывая высокий уровень развития текстильной и швейно-трикотажной промышленности в Узбекистане и постоянно растущую потребность местных предприятий в качественном сырье, этот рынок открывает широкие перспективы для белорусских экспортеров, работающих на биржевой площадке.
БЕЛОРУССКИЕ АЗОТНЫЕ И КОМПЛЕКСНЫЕ УДОБРЕНИЯ ПРОШЛИ УСКОРЕННУЮ СЕРТИФИКАЦИЮ В РОССИИ
Белорусские азотные и комплексные удобрения прошли ускоренную сертификацию в России. «Гродно-Азот» полностью загружен для поставки продукции на внешние рынки. Полноценные отгрузки, в том числе на территорию России, стартуют в июне. Главные экспортные потоки удобрений Гомельского химического завода намерены переориентировать на российский рынок.
Минтранс планирует выдать дополнительные разрешения на грузоперевозки в восточном направлении – читайте далее.
СИСТЕМУ РАСЧЕТОВ ПО КАРТЕ «МИР» РАСШИРЯЮТ ЗА РУБЕЖОМ
Турция собирается расширить возможность оплаты с помощью российской платежной системы «Мир». Картами Visa и MasterCard россияне за границей расплачиваться не могут из-за санкций. То есть в пределах страны можно, а вот трансграничные расчеты проводить уже нельзя. Альтернативная отечественная платежная система «Мир» работает далеко не во всех странах, но Турция – одна из них. Карточки «Белкарт» с логотипом «Мир» выпускаются с января 2020 года в рамках белорусской платежной системы. Делать переводы, снимать деньги в банкоматах, платить в магазинах по этим картам можно не только в Беларуси, но и в России, Армении, Кыргызстане, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане и Турции.
МИРОВОЙ ГОСДОЛГ УВЕЛИЧИТСЯ НА 9,5 % И ДОСТИГНЕТ РЕКОРДНЫХ 71,6 ТРИЛЛИОНА ДОЛЛАРОВ В 2022 ГОДУ
Мировой госдолг увеличится на 9,5 %, достигнув рекордной отметки в 71,6 триллиона долларов в 2022 году. Подсчеты проводила британская управляющая компания Janus Henderson. Практически половина прироста долгового бремени пришлась на передовые экономики. В лидерах – США, Япония, еврозона. Великобритания сильнее других стран столкнется с увеличением стоимости заимствований за счет повышения процентных ставок Банка Англии. Потребительские цены в стране в феврале подскочили на 6,2 % в годовом выражении. Европейские страны также будут активно размещать гособлигации из-за необходимости резко наращивать госрасходы на оборону.