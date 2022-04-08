Новости экономики за 08.04.2022

Текстильная промышленность Узбекистана заинтересована в поставках химических волокон и нитей белорусского производства. На БУТБ совершена первая сделка по экспорту этой продукции в Узбекистан. Компания приобрела 20 тонн химволокна на условиях отгрузки со склада завода-изготовителя. Беларусь производит около 25 % всего объема химических волокон и нитей, выпускаемых странами СНГ, при этом значительная доля этой продукции идет на экспорт. Учитывая высокий уровень развития текстильной и швейно-трикотажной промышленности в Узбекистане и постоянно растущую потребность местных предприятий в качественном сырье, этот рынок открывает широкие перспективы для белорусских экспортеров, работающих на биржевой площадке.

Белорусские азотные и комплексные удобрения прошли ускоренную сертификацию в России. «Гродно-Азот» полностью загружен для поставки продукции на внешние рынки. Полноценные отгрузки, в том числе на территорию России, стартуют в июне. Главные экспортные потоки удобрений Гомельского химического завода намерены переориентировать на российский рынок.

Турция собирается расширить возможность оплаты с помощью российской платежной системы «Мир». Картами Visa и MasterCard россияне за границей расплачиваться не могут из-за санкций. То есть в пределах страны можно, а вот трансграничные расчеты проводить уже нельзя. Альтернативная отечественная платежная система «Мир» работает далеко не во всех странах, но Турция – одна из них. Карточки «Белкарт» с логотипом «Мир» выпускаются с января 2020 года в рамках белорусской платежной системы. Делать переводы, снимать деньги в банкоматах, платить в магазинах по этим картам можно не только в Беларуси, но и в России, Армении, Кыргызстане, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане и Турции.

МИРОВОЙ ГОСДОЛГ УВЕЛИЧИТСЯ НА 9,5 % И ДОСТИГНЕТ РЕКОРДНЫХ 71,6 ТРИЛЛИОНА ДОЛЛАРОВ В 2022 ГОДУ