«Будем идти по пути снижения контрольной нагрузки». Таможня вводит тарифные льготы на ряд ввозимых товаров

Новости Беларуси. Меры поддержки для населения и бизнеса будут принимать в ускоренном режиме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вопрос стабилизации экономики сегодня ключевой. Первый пакет антикризисных мер уже одобрен и принят. Аграрии, строители, крупный или малый бизнес. Кого поддерживать в первую очередь? «Предприятия должны работать». Как будут поддерживать белорусские заводы? Читайте далее.

Платежеспособность предприятий могут обеспечить новые заказы. Компаниям нужно оперативно найти новых поставщиков и покупателей продукции, а людям – обеспечить доступ к привычным товарам и услугам или к их достойной альтернативе. Для этого таможня снижает административные барьеры и вводит тарифные льготы на ряд ввозимых товаров.