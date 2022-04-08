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«Будем идти по пути снижения контрольной нагрузки». Таможня вводит тарифные льготы на ряд ввозимых товаров

08 апреля 2022 17:58
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Новости Беларуси. Меры поддержки для населения и бизнеса будут принимать в ускоренном режиме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вопрос стабилизации экономики сегодня ключевой. Первый пакет антикризисных мер уже одобрен и принят. Аграрии, строители, крупный или малый бизнес. Кого поддерживать в первую очередь?  

«Предприятия должны работать». Как будут поддерживать белорусские заводы? Читайте далее.  

«Будем идти по пути снижения контрольной нагрузки». Таможня вводит тарифные льготы на ряд ввозимых товаров-1

Платежеспособность предприятий могут обеспечить новые заказы. Компаниям нужно оперативно найти новых поставщиков и покупателей продукции, а людям – обеспечить доступ к привычным товарам и услугам или к их достойной альтернативе. Для этого таможня снижает административные барьеры и вводит тарифные льготы на ряд ввозимых товаров.  

«Будем идти по пути снижения контрольной нагрузки». Таможня вводит тарифные льготы на ряд ввозимых товаров-4

Александр Валиев, первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета Беларуси:  
Будем идти по пути снижения контрольной нагрузки в каких-то, может быть, не самых принципиальных вопросах, не ключевых. При этом будем поддерживать законность и легальность внешней торговли, не допустив ее сваливания в «серый» сектор.  

МАРТ: на какие товары существует жесткое ценовое регулирование и почему надо поддерживать потребителя? Подробности далее.  

# Таможня Беларуси # Экономика # Александр Валиев # Вероника Кудринецкая # Фотофакт

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