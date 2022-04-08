Минтранс планирует выдать дополнительные разрешения на грузоперевозки в восточном направлении

Новости Беларуси. В какой продукции белорусского производствазаинтересована текстильная промышленность Узбекистана? Как изменятся экспортные потоки удобрений Гомельского химзавода? Какие меры для поддержания внешней торговли принимает Министерство транспорта и коммуникаций?

Минтранс планирует выдать дополнительные разрешения международным перевозчикам на грузоперевозки в восточном направлении. Доля международных перевозок в грузообороте нашей страны – 76 %. Это направление ценят и развивают. Минтранс проведет обмены дополнительными разрешениями на грузоперевозки с Азербайджаном, Туркменистаном, Арменией, Монголией, Узбекистаном. Идут переговоры с Китаем о разрешении белорусским перевозчикам проезда на континентальную часть страны. С учетом санкций совместно с Россией либерализуется законодательство для бизнеса об отдельных видах транспортных услуг.