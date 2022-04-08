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Минтранс планирует выдать дополнительные разрешения на грузоперевозки в восточном направлении

08 апреля 2022 15:02
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Новости Беларуси. В какой продукции белорусского производствазаинтересована текстильная промышленность Узбекистана? Как изменятся экспортные потоки удобрений Гомельского химзавода? Какие меры для поддержания внешней торговли принимает Министерство транспорта и коммуникаций?  

Расскажет экономический обозреватель Наталья Надольская в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Минтранс планирует выдать дополнительные разрешения на грузоперевозки в восточном направлении-1

Минтранс планирует выдать дополнительные разрешения международным перевозчикам на грузоперевозки в восточном направлении. Доля международных перевозок в грузообороте нашей страны – 76 %. Это направление ценят и развивают. Минтранс проведет обмены дополнительными разрешениями на грузоперевозки с Азербайджаном, Туркменистаном, Арменией, Монголией, Узбекистаном. Идут переговоры с Китаем о разрешении белорусским перевозчикам проезда на континентальную часть страны. С учетом санкций совместно с Россией либерализуется законодательство для бизнеса об отдельных видах транспортных услуг.  

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# Экономика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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