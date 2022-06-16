«Wildberries, Ozon, «Яндекс.Маркет». Председатель «Беллегпрома» о сотрудничестве с этими площадками

Новости Беларуси. Первые экономические результаты Петербургского международного форума. Белорусская сторона заключила несколько крупных соглашений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Амбициозную задачу по достижению товарооборота в миллиард долларов ставим вместе с Ленинградской областью. Цель отражена в дорожной карте, которую сегодня, 16 июня, подписали первый вице-премьер Беларуси Николай Снопков и губернатор этого российского региона.

Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:

То предложение, которое нам поступило, – подписать соглашение, скажем, о каких-то определенных условиях сотрудничества предприятий легкой промышленности Республики Беларусь с тремя ведущими, не побоюсь этого слова, площадками, маркетплейсами Российской Федерации, такими как Wildberries, Ozon, «Яндекс.Маркет». Безусловно, знакомство с директорами, с ведущими учредителями данных площадок, непосредственно с ними переговоры, закрепление и углубление рамок этого сотрудничества, на мой взгляд, должно принести уже системные плоды работы.