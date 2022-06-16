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«Wildberries, Ozon, «Яндекс.Маркет». Председатель «Беллегпрома» о сотрудничестве с этими площадками

16 июня 2022 15:33
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Новости Беларуси. Первые экономические результаты Петербургского международного форума. Белорусская сторона заключила несколько крупных соглашений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Wildberries, Ozon, «Яндекс.Маркет». Председатель «Беллегпрома» о сотрудничестве с этими площадками-1

  

Амбициозную задачу по достижению товарооборота в миллиард долларов ставим вместе с Ленинградской областью. Цель отражена в дорожной карте, которую сегодня, 16 июня, подписали первый вице-премьер Беларуси Николай Снопков и губернатор этого российского региона.  

«Wildberries, Ozon, «Яндекс.Маркет». Председатель «Беллегпрома» о сотрудничестве с этими площадками-4

Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:
То предложение, которое нам поступило, – подписать соглашение, скажем, о каких-то определенных условиях сотрудничества предприятий легкой промышленности Республики Беларусь с тремя ведущими, не побоюсь этого слова, площадками, маркетплейсами Российской Федерации, такими как Wildberries, Ozon, «Яндекс.Маркет». Безусловно, знакомство с директорами, с ведущими учредителями данных площадок, непосредственно с ними переговоры, закрепление и углубление рамок этого сотрудничества, на мой взгляд, должно принести уже системные плоды работы.  

«Wildberries, Ozon, «Яндекс.Маркет». Председатель «Беллегпрома» о сотрудничестве с этими площадками-7

Новые возможности открывают и предприятия. Несколько заводов «Амкодор» могут появиться в Башкортостане в ближайшее время. Строительство объектов предусмотрено двусторонним соглашением.  

Председатель «Беллегпрома»: россияне будут основными покупателями нашего товара в ближайшие годы. Подробнее здесь.

# Беларусь-Россия # Экономика # Николай Снопков # Татьяна Лугина # Фотофакт

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