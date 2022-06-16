Прямой эфир

Председатель «Беллегпрома»: россияне будут основными покупателями нашего товара в ближайшие годы

16 июня 2022 08:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белорусская делегация продолжает работу на Петербургском международном экономическом форуме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Девиз деловой площадки – «Новый мир – новые возможности».  

Участники ищут перспективные направления взаимодействия в условиях западных санкций. И уже есть первые результаты.  

В ближайшее время в северной столице России откроют еще несколько магазинов белорусской одежды. Спрос вырос. Проведены переговоры и с представителями крупных российских интернет-площадок. И это, очевидно, огромный бонус в продвижении наших товаров.  

Председатель «Беллегпрома»: россияне будут основными покупателями нашего товара в ближайшие годы-1

Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:
В свете, наверное, схожести характеров, затрат на логистику, понимания ментально наших моделей и всего, что сегодня происходит, россияне из любого региона, русские наши коллеги, покупатели, партнеры, население, конечно, в ближайшие годы будут основными покупателями и потребителями нашего товара.  

Учиться извлекать выгоду из ограничений. Что обсуждают на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге, читайте здесь.  

# Беларусь-Россия # общество # Татьяна Лугина # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«В России пока этого нет». Вопросы охраны труда обсуждают в Витебске на международной конференции
16 июня 2022 07:29

«В России пока этого нет». Вопросы охраны труда обсуждают в Витебске на международной конференции

От социальной сферы до международной повестки. 13 вопросов рассмотрят депутаты на 8-й сессии Палаты представителей
16 июня 2022 06:50

От социальной сферы до международной повестки. 13 вопросов рассмотрят депутаты на 8-й сессии Палаты представителей

Форум учёных государств – участников СНГ начинает работу в Бишкеке. По итогам будет принята декларация
16 июня 2022 06:35

Форум учёных государств – участников СНГ начинает работу в Бишкеке. По итогам будет принята декларация