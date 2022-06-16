Председатель «Беллегпрома»: россияне будут основными покупателями нашего товара в ближайшие годы

Новости Беларуси. Белорусская делегация продолжает работу на Петербургском международном экономическом форуме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Девиз деловой площадки – «Новый мир – новые возможности».
Участники ищут перспективные направления взаимодействия в условиях западных санкций. И уже есть первые результаты.
В ближайшее время в северной столице России откроют еще несколько магазинов белорусской одежды. Спрос вырос. Проведены переговоры и с представителями крупных российских интернет-площадок. И это, очевидно, огромный бонус в продвижении наших товаров.