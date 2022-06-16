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Учиться извлекать выгоду из ограничений. Что обсуждают на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге?

16 июня 2022 07:04
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«Новый мир – новые возможности». Под таким лозунгом продолжает работу юбилейный 25-й Петербургский международный экономический форум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Полтысячи участников из более 70 стран обсуждают новые горизонты взаимодействия.

Введенные санкции подталкивают партнеров интенсивнее развивать сотрудничество, искать новые направления сбыта и извлекать из ограничений выгоду. Курс выбран на импортозамещение. Белорусская делегация также поделится своим опытом выстраивания экономики с учетом современных реалий.

Учиться извлекать выгоду из ограничений. Что обсуждают на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге?-1

Основная программа форума разделена на четыре тематических направления, посвященных вопросам глобальной и российской экономики, социальной и технологической повестки и развития человеческого потенциала. Планируется, что 16 июня в рамках работы форума президент России встретится с представителями крупного бизнеса, чтобы обсудить проблемы развития автопрома.

Почему международный форум в Петербурге обещает стать одним из самых масштабных, читайте здесь.

# Беларусь-Россия # Экономика # Владимир Путин # Фотофакт

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