Учиться извлекать выгоду из ограничений. Что обсуждают на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге?

«Новый мир – новые возможности». Под таким лозунгом продолжает работу юбилейный 25-й Петербургский международный экономический форум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Полтысячи участников из более 70 стран обсуждают новые горизонты взаимодействия.
Введенные санкции подталкивают партнеров интенсивнее развивать сотрудничество, искать новые направления сбыта и извлекать из ограничений выгоду. Курс выбран на импортозамещение. Белорусская делегация также поделится своим опытом выстраивания экономики с учетом современных реалий.