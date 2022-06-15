На рынке загородной недвижимости заметное оживление. Почему растёт спрос на дачи?

Новости Беларуси. На рынке загородной недвижимости заметное оживление. Число выставленных на продажу домов и земельных участков достигло максимума за всю историю наблюдений – более 8 тысяч предложений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как и в прошлые годы, в объеме предложения прежде всего выделяются дачи (25 %). Больше стали выставлять на продажу современное загородное жилье. Дешевле всего загородный дом можно купить до 25 км от МКАД по дорогам на Могилев и Пуховичи, где квадрат в среднем обойдется в полторы тысячи рублей.