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На рынке загородной недвижимости заметное оживление. Почему растёт спрос на дачи?

15 июня 2022 15:52
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Новости Беларуси. На рынке загородной недвижимости заметное оживление. Число выставленных на продажу домов и земельных участков достигло максимума за всю историю наблюдений – более 8 тысяч предложений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На рынке загородной недвижимости заметное оживление. Почему растёт спрос на дачи?-1

Как и в прошлые годы, в объеме предложения прежде всего выделяются дачи (25 %). Больше стали выставлять на продажу современное загородное жилье. Дешевле всего загородный дом можно купить до 25 км от МКАД по дорогам на Могилев и Пуховичи, где квадрат в среднем обойдется в полторы тысячи рублей.

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# Недвижимость # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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