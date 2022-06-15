Новости экономики за 15.06.2022

На рынке загородной недвижимости заметное оживление. Почему растет спрос на дачи и как изменились цены? Почему бизнес отказывается от кредитования в евро и долларах, отдавая предпочтения займам в российских рублях? В Бельгии разоряются пивовары. Как на это влияют мировые цены на алюминий? Как повысить инвестиционную привлекательность страны, представляя ее на международной арене? Об этом в программе Новости «24 часа» на СТВ расскажет экономический обозреватель Наталья Надольская.

В БЕЛЬГИИ РАЗОРЯЮТСЯ ПИВОВАРЫ ИЗ-ЗА ДЕФИЦИТА СТЕКЛЯННЫХ БУТЫЛОК В Бельгии разоряются пивовары из-за того, что у них заканчиваются стеклянные бутылки, 87 % которых, оказывается, поставлялись из России, потому что производить стеклянную посуду в Европе слишком энергозатратно. Эти бутылки уже не вернутся. Пивовары хотели перейти на алюминиевые банки, но это требует еще больше энергии, а алюминий тоже шел из России. К слову, на рынке Российской Федерации в конце марта «Норникель» и «Русал» заморозили цены на металлы на уровне февраля для российских потребителей.