Новости экономики за 15.06.2022
На рынке загородной недвижимости заметное оживление. Почему растет спрос на дачи и как изменились цены? Почему бизнес отказывается от кредитования в евро и долларах, отдавая предпочтения займам в российских рублях? В Бельгии разоряются пивовары. Как на это влияют мировые цены на алюминий? Как повысить инвестиционную привлекательность страны, представляя ее на международной арене?
Об этом в программе Новости «24 часа» на СТВ расскажет экономический обозреватель Наталья Надольская.
В БЕЛЬГИИ РАЗОРЯЮТСЯ ПИВОВАРЫ ИЗ-ЗА ДЕФИЦИТА СТЕКЛЯННЫХ БУТЫЛОК
В Бельгии разоряются пивовары из-за того, что у них заканчиваются стеклянные бутылки, 87 % которых, оказывается, поставлялись из России, потому что производить стеклянную посуду в Европе слишком энергозатратно. Эти бутылки уже не вернутся. Пивовары хотели перейти на алюминиевые банки, но это требует еще больше энергии, а алюминий тоже шел из России. К слову, на рынке Российской Федерации в конце марта «Норникель» и «Русал» заморозили цены на металлы на уровне февраля для российских потребителей.
РЫНКИ НЕФТЕПРОДУКТОВ ПРЕДВЕЩАЮТ РЕКОРДНЫЕ МАКСИМУМЫ ЦЕН НА НЕФТЬ
Рынки нефтепродуктов предвещают рекордные максимумы цен на нефть. События этого года политизировали рынок нефти и превратили его в эпицентр геополитического противостояния. Саудовская Аравия, которая долгие годы страдала от низких цен на нефть, решила примкнуть к России в этом вопросе. Сейчас целевой уровень нефти WTI находится на максимуме июля 2008 года в 147,27 доллара, а таргетом марки Brent является отметка в 147,50 доллара за баррель. Цены на нефтепродукты буквально кричат о том, что новые пики уже не за горами.
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