Прямой эфир

Новости экономики за 15.06.2022

15 июня 2022 16:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

На рынке загородной недвижимости заметное оживление. Почему растет спрос на дачи и как изменились цены? Почему бизнес отказывается от кредитования в евро и долларах, отдавая предпочтения займам в российских рублях? В Бельгии разоряются пивовары. Как на это влияют мировые цены на алюминий? Как повысить инвестиционную привлекательность страны, представляя ее на международной арене?

Об этом в программе Новости «24 часа» на СТВ расскажет экономический обозреватель Наталья Надольская.

Новости экономики за 15.06.2022-1

В БЕЛЬГИИ РАЗОРЯЮТСЯ ПИВОВАРЫ ИЗ-ЗА ДЕФИЦИТА СТЕКЛЯННЫХ БУТЫЛОК

В Бельгии разоряются пивовары из-за того, что у них заканчиваются стеклянные бутылки, 87 % которых, оказывается, поставлялись из России, потому что производить стеклянную посуду в Европе слишком энергозатратно. Эти бутылки уже не вернутся. Пивовары хотели перейти на алюминиевые банки, но это требует еще больше энергии, а алюминий тоже шел из России. К слову, на рынке Российской Федерации в конце марта «Норникель» и «Русал» заморозили цены на металлы на уровне февраля для российских потребителей.

Новости экономики за 15.06.2022-4

РЫНКИ НЕФТЕПРОДУКТОВ ПРЕДВЕЩАЮТ РЕКОРДНЫЕ МАКСИМУМЫ ЦЕН НА НЕФТЬ

Рынки нефтепродуктов предвещают рекордные максимумы цен на нефть. События этого года политизировали рынок нефти и превратили его в эпицентр геополитического противостояния. Саудовская Аравия, которая долгие годы страдала от низких цен на нефть, решила примкнуть к России в этом вопросе. Сейчас целевой уровень нефти WTI находится на максимуме июля 2008 года в 147,27 доллара, а таргетом марки Brent является отметка в 147,50 доллара за баррель. Цены на нефтепродукты буквально кричат о том, что новые пики уже не за горами.

Читайте также:

Беларусь участвует в Бразильском инвестиционном форуме BIF 2022

Белорусский бизнес отказывается от кредитования в евро и долларах

На рынке загородной недвижимости выросла покупательская активность

# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
На рынке загородной недвижимости заметное оживление. Почему растёт спрос на дачи?
15 июня 2022 15:52

На рынке загородной недвижимости заметное оживление. Почему растёт спрос на дачи?

Белорусский бизнес отказывается от кредитования в евро и долларах
15 июня 2022 15:46

Белорусский бизнес отказывается от кредитования в евро и долларах

Беларусь участвует в Бразильском инвестиционном форуме BIF 2022
15 июня 2022 15:38

Беларусь участвует в Бразильском инвестиционном форуме BIF 2022