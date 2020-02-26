«Вы хотите сказать, что Нацбанк, Минфин и МНС не блюдут интересы государства, пуская на рынок агрегаторов такси?»

Рынок перевозок такси в Беларуси обсуждали в программе «В обстановке мира».

Екатерина Станкевич, председатель Ассоциации профессиональных перевозчиков пассажиров:

Крайне простая ситуация. Возьмём, аналогию проведём с любой другой сферой. Торговля. Большие, красивые супермаркеты. Всё хорошо, но только выручка поступает – не в Беларуси остаётся, а в Нидерланды уходит. Вот вы согласитесь с такой?

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Юрий Важник, эксперт по безопасности дорожного движения:

А Букинг.сом? Вы пользуетесь им?

Екатерина Станкевич:

Подождите, мы говорим сейчас о такси, и я Вам привожу пример.

Юрий Важник:

Ну, «Корону» приводите, я – Букинг.сом привожу.

Екатерина Станкевич:

Букинг.сом не работает на сегодняшний момент. И если Вы заказали гостиницу в Беларуси, эти деньги всё равно придут в Беларусь. Правильно?

Игорь Комаровский, председатель Постоянной комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Палаты представителей Национального собрания РБ:

Давайте говорить откровенно, что наша открытая экономика сегодня в очень многих сферах и областях работает, по сути дела, на аутсорсинге, работает, по сути дела, на договорах подряда. Ведь основные подрядчики могут находиться за пределами республики. Это касается и ІТ-сферы. Это касается многих других сфер.