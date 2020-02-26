«Вы хотите сказать, что Нацбанк, Минфин и МНС не блюдут интересы государства, пуская на рынок агрегаторов такси?»

Рынок перевозок такси в Беларуси обсуждали в программе «В обстановке мира».
Екатерина Станкевич, председатель Ассоциации профессиональных перевозчиков пассажиров:
Крайне простая ситуация. Возьмём, аналогию проведём с любой другой сферой. Торговля. Большие, красивые супермаркеты. Всё хорошо, но только выручка поступает – не в Беларуси остаётся, а в Нидерланды уходит. Вот вы согласитесь с такой?
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Юрий Важник, эксперт по безопасности дорожного движения:
А Букинг.сом? Вы пользуетесь им?
Екатерина Станкевич:
Подождите, мы говорим сейчас о такси, и я Вам привожу пример.
Юрий Важник:
Ну, «Корону» приводите, я – Букинг.сом привожу.
Екатерина Станкевич:
Букинг.сом не работает на сегодняшний момент. И если Вы заказали гостиницу в Беларуси, эти деньги всё равно придут в Беларусь. Правильно?
Игорь Комаровский, председатель Постоянной комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Палаты представителей Национального собрания РБ:
Давайте говорить откровенно, что наша открытая экономика сегодня в очень многих сферах и областях работает, по сути дела, на аутсорсинге, работает, по сути дела, на договорах подряда. Ведь основные подрядчики могут находиться за пределами республики. Это касается и ІТ-сферы. Это касается многих других сфер.
Екатерина Станкевич:
Ответьте на мой вопрос: если выручка со всех магазинов будет уходить в Голландию, Вас это устроит?
Игорь Комаровский:
Знаете, в первую очередь, ведь голосует своим рублём наш покупатель. Если покупателя это удовлетворяет и устраивает, если наш персонал там – не голландский работает, а наш персонал, очередь стоит для того, чтобы работать именно в этой сети, конечно, устроит. Вы предлагайте альтернативу вместо этого.
Екатерина Станкевич:
Зарегистрировать представительство Яндекс в Беларуси.
Юрий Важник:
Ну, пускай регистрируют.
Олег Радкевич, руководитель службы такси:
Не получится! Они же не смогут тогда, как и мы, принимать деньги по карточке с клиента.
Юрий Важник:
Так а зачем делать хуже?
Екатерина Станкевич:
Кому хуже?!
Юрий Важник:
Вот Вы переживаете за перевозчиков лично.
Екатерина Станкевич:
Я, в первую очередь, переживаю за интересы государства!
Юрий Важник:
И за государство – тоже хорошо. Но, всё-таки, надо смотреть вперёд, а не назад. Технологии прошлого не надо использовать, а новые технологии
Екатерина Станкевич:
Причём здесь технологии? Я вам говорю о регистрации!
Юрий Важник:
Именно технологии.
Игорь Комаровский:
Подождите. Вы сейчас хотите сказать, что интересы государства, Нацбанк, Минфин и министерство по налогам и сборам, которые являются регуляторами, каждый в своей области – они не блюдут интересы государства, пуская на рынок наш агрегаторов такси, пуская на рынок торговые сети, зарегистрированные за рубежом, да? То есть Вы это хотите сказать?
Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Нет, но вот я хочу сказать. Вот Екатерина Николаевна права вот в чём, с моей точки зрения: должна быть национальная регистрация любой международной корпорации в стране. И она должна быть в равных условиях. Потому что недобросовестная конкуренция, а в данном случае – недобросовестная конкуренция, это всегда плохо для национальной экономики. В первую очередь мы должны думать о своём бизнесе – это моя субъективная мысль, и о развитии своих сегментов рынка, национального рынка.