Прямой эфир

«Вы хотите сказать, что Нацбанк, Минфин и МНС не блюдут интересы государства, пуская на рынок агрегаторов такси?»

26 февраля 2020 17:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Рынок перевозок такси в Беларуси обсуждали в программе «В обстановке мира».

Екатерина Станкевич, председатель Ассоциации профессиональных перевозчиков пассажиров:
Крайне простая ситуация. Возьмём, аналогию проведём с любой другой сферой. Торговля. Большие, красивые супермаркеты. Всё хорошо, но только выручка поступает – не в Беларуси остаётся, а в Нидерланды уходит. Вот вы согласитесь с такой?

«Представьте, что такси – только Яндекс. Вас это устроит?» Эксперты высказались о сервисах заказа авто онлайн

Юрий Важник, эксперт по безопасности дорожного движения:
А Букинг.сом? Вы пользуетесь им?

Екатерина Станкевич:
Подождите, мы говорим сейчас о такси, и я Вам привожу пример.

Юрий Важник:
Ну, «Корону» приводите, я – Букинг.сом привожу.

Екатерина Станкевич:
Букинг.сом не работает на сегодняшний момент. И если Вы заказали гостиницу в Беларуси, эти деньги всё равно придут в Беларусь. Правильно?

Игорь Комаровский, председатель Постоянной комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Палаты представителей Национального собрания РБ:
Давайте говорить откровенно, что наша открытая экономика сегодня в очень многих сферах и областях работает, по сути дела, на аутсорсинге, работает, по сути дела, на договорах подряда. Ведь основные подрядчики могут находиться за пределами республики. Это касается и ІТ-сферы. Это касается многих других сфер.

«Вы хотите сказать, что Нацбанк, Минфин и МНС не блюдут интересы государства, пуская на рынок агрегаторов такси?»-1

Екатерина Станкевич:
Ответьте на мой вопрос: если выручка со всех магазинов будет уходить в Голландию, Вас это устроит?

Игорь Комаровский:
Знаете, в первую очередь, ведь голосует своим рублём наш покупатель. Если покупателя это удовлетворяет и устраивает, если наш персонал там – не голландский работает, а наш персонал, очередь стоит для того, чтобы работать именно в этой сети, конечно, устроит. Вы предлагайте альтернативу вместо этого.

Екатерина Станкевич:
Зарегистрировать представительство Яндекс в Беларуси.

Юрий Важник:
Ну, пускай регистрируют.

Олег Радкевич, руководитель службы такси:
Не получится! Они же не смогут тогда, как и мы, принимать деньги по карточке с клиента.

Юрий Важник:
Так а зачем делать хуже?

Екатерина Станкевич:
Кому хуже?!

Юрий Важник:
Вот Вы переживаете за перевозчиков лично.

Екатерина Станкевич:
Я, в первую очередь, переживаю за интересы государства!

Юрий Важник:
И за государство – тоже хорошо. Но, всё-таки, надо смотреть вперёд, а не назад. Технологии прошлого не надо использовать, а новые технологии

Екатерина Станкевич:
Причём здесь технологии? Я вам говорю о регистрации!

Юрий Важник:
Именно технологии.

Игорь Комаровский:
Подождите. Вы сейчас хотите сказать, что интересы государства, Нацбанк, Минфин и министерство по налогам и сборам, которые являются регуляторами, каждый в своей области – они не блюдут интересы государства, пуская на рынок наш агрегаторов такси, пуская на рынок торговые сети, зарегистрированные за рубежом, да? То есть Вы это хотите сказать?

«Вы хотите сказать, что Нацбанк, Минфин и МНС не блюдут интересы государства, пуская на рынок агрегаторов такси?»-4

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Нет, но вот я хочу сказать. Вот Екатерина Николаевна права вот в чём, с моей точки зрения: должна быть национальная регистрация любой международной корпорации в стране. И она должна быть в равных условиях. Потому что недобросовестная конкуренция, а в данном случае – недобросовестная конкуренция, это всегда плохо для национальной экономики. В первую очередь мы должны думать о своём бизнесе – это моя субъективная мысль, и о развитии своих сегментов рынка, национального рынка.   

# Такси Минска # Экономика # Екатерина Станкевич # Юрий Важник # Игорь Комаровский # Олег Радкевич # Игорь Марзалюк

Другие новости рубрики

Все новости
Новости экономики за 26.02.2020
26 февраля 2020 14:01

Новости экономики за 26.02.2020

Минтранс предлагает изменить порядок выдачи разрешений на международные грузоперевозки
26 февраля 2020 13:59

Минтранс предлагает изменить порядок выдачи разрешений на международные грузоперевозки

В Беларуси планируют усилить борьбу с недобросовестной конкуренцией на рынке
26 февраля 2020 13:58

В Беларуси планируют усилить борьбу с недобросовестной конкуренцией на рынке