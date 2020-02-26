Новости экономики за 26.02.2020

Новости Беларуси. Как Министерство антимонопольного регулирования и торговли намерено бороться с недобросовестными конкурентами на рынке и какой интерес у Беларуси в Баренцевом море? С деловым обзором дня наш экономический обозреватель Наталья Надольская.
В БЕЛАРУСИ РАСТУТ ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА ПЛОДОВО-ЯГОДНОЙ ПРОДУКЦИИ
В стране растут объемы производства плодово-ягодной продукции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Фермерские хозяйства заинтересованы в повышении качества и расширении ассортимента – в первую очередь за счет посадки молодых садов.
Самые лучшие результаты в этом сегменте показывают фермеры Брестской, Гродненской и Минской областей: именно здесь производится порядка 80 % плодово-ягодной продукции от общего объема. В 2019 году по всей стране собрали почти 160 тысяч тонн плодов и ягод. Ежегодно сады закладываются на площади не менее 500 гектаров. Это предусмотрено Госпрограммой развития аграрного бизнеса. Такая работа частично финансируется за счет средств республиканского бюджета.
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