Новости экономики за 26.02.2020

Новости Беларуси. Как Министерство антимонопольного регулирования и торговли намерено бороться с недобросовестными конкурентами на рынке и какой интерес у Беларуси в Баренцевом море? С деловым обзором дня наш экономический обозреватель Наталья Надольская.

В БЕЛАРУСИ РАСТУТ ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА ПЛОДОВО-ЯГОДНОЙ ПРОДУКЦИИ

В стране растут объемы производства плодово-ягодной продукции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Фермерские хозяйства заинтересованы в повышении качества и расширении ассортимента – в первую очередь за счет посадки молодых садов.