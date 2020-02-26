Новости Беларуси. Минтранс предлагает изменить порядок выдачи разрешений на международные грузоперевозки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Диалог с перевозчиками после акций протеста мелкого бизнеса по вопросу выдачи допразрешений белорусской стороне Польшей дал свои результаты.

Ранее уже был снижен порог минимальной выручки, дающей перевозчику право претендовать на получение таких разрешений. Теперь предлагается обязать перевозчиков возвращать в Транспортную инспекцию разрешения в течение 60 календарных дней со дня их выдачи, независимо от того, были они использованы или нет. Предусмотрены меры ответственности.

Обсуждать проект будут до 10 марта. Свои предложения можно направлять в Минтранс.