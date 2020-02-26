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Минтранс предлагает изменить порядок выдачи разрешений на международные грузоперевозки

26 февраля 2020 13:59
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Новости Беларуси. Минтранс предлагает изменить порядок выдачи разрешений на международные грузоперевозки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Диалог с перевозчиками после акций протеста мелкого бизнеса по вопросу выдачи допразрешений белорусской стороне Польшей дал свои результаты.

Разрешения распределены эффективно. Что думают перевозчики и Минтранс о дозволах на въезд на территорию Польши

Минтранс предлагает изменить порядок выдачи разрешений на международные грузоперевозки-1

Ранее уже был снижен порог минимальной выручки, дающей перевозчику право претендовать на получение таких разрешений. Теперь предлагается обязать перевозчиков возвращать в Транспортную инспекцию разрешения в течение 60 календарных дней со дня их выдачи, независимо от того, были они использованы или нет. Предусмотрены меры ответственности.

Обсуждать проект будут до 10 марта. Свои предложения можно направлять в Минтранс.

Минтранс предлагает изменить порядок выдачи разрешений на международные грузоперевозки-4

О других новостях экономики за 26 февраля в обзоре Натальи Надольской читайте здесь.

# Автомобили # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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