В Беларуси планируют усилить борьбу с недобросовестной конкуренцией на рынке

Новости Беларуси. Министерство антимонопольного регулирования и торговли анонсировало ужесточение мер борьбы с недобросовестной конкуренцией на рынке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Речь может идти о лицензировании розницы с требованием доведения доли отечественных товаров до уровня продовольственной безопасности страны.
Также правительство может регламентировать порядок применения скидок магазинами. В работе некоторых дискаунтеров выявлены нарушения ассортиментного перечня и правил организации торговли. В сжатые сроки уже в ближайшее время профильное ведомство постарается «восстановить справедливость», чтобы «все играли по одним правилам».
О других новостях экономики за 26 февраля в обзоре Натальи Надольской читайте здесь.