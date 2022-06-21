Возможности экспортного финансирования расширены в Беларуси. На что можно получить деньги?

Новости Беларуси. В Беларуси расширены возможности экспортного финансирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Благодаря упрощению процедур кредитования и поддержки экспортеров производителям станет удобнее получать ресурсы, чтобы осуществлять поставки. Этот процесс станет более оперативным.

Андрей Мацкевич, генеральный директор ОАО «Агентство внешнеэкономической деятельности»:

Вы можете получить финансирование на закупку товаров и услуг, которые способствуют вашему экспорту. Вы можете получить средства, чтобы запустить какой-нибудь инвестиционный продукт по импортозамещению. Вы можете обратиться в банк развития в частности, в то агентство, которое я возглавляю, за гарантийными механизмами, поручительствами для получения финансирования в тех банках, которые вы обслуживаете, если у вас есть бизнес-план.