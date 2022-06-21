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Возможности экспортного финансирования расширены в Беларуси. На что можно получить деньги?

21 июня 2022 15:33
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Новости Беларуси. В Беларуси расширены возможности экспортного финансирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Благодаря упрощению процедур кредитования и поддержки экспортеров производителям станет удобнее получать ресурсы, чтобы осуществлять поставки. Этот процесс станет более оперативным.  

Возможности экспортного финансирования расширены в Беларуси. На что можно получить деньги?-1

Андрей Мацкевич, генеральный директор ОАО «Агентство внешнеэкономической деятельности»:  
Вы можете получить финансирование на закупку товаров и услуг, которые способствуют вашему экспорту. Вы можете получить средства, чтобы запустить какой-нибудь инвестиционный продукт по импортозамещению. Вы можете обратиться в банк развития в частности, в то агентство, которое я возглавляю, за гарантийными механизмами, поручительствами для получения финансирования в тех банках, которые вы обслуживаете, если у вас есть бизнес-план.  

Возможности экспортного финансирования расширены в Беларуси. На что можно получить деньги?-4

Раньше ставка по экспортным кредитам фиксировалась на дату заключения договора, что вызывало «определенные сложности» у фондирующих сделки банков. После подписания постановления ставка стала плавающей. Это поможет банкам быстрее находить ресурсы на поддержку экспортных кредитов.  

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# Экспорт # Экономика # Наталья Надольская # Андрей Мацкевич # Фотофакт

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