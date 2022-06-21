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Минсельхозпрод установил минимальные экспортные цены на молоко и мясо. Что это значит и кого коснётся?

21 июня 2022 15:35
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Новости Беларуси. Минсельхозпрод установил предельные минимальные экспортные цены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Минсельхозпрод установил минимальные экспортные цены на молоко и мясо. Что это значит и кого коснётся?-1

Сформированы пять регионов для применения прейскурантов. Цены выставлены в долларах, Россия может оплачивать экспорт в рублях. Так, например, и охлажденная, и замороженная говядина при поставках на российский рынок стоит одинаково. Чуть дороже это мясо можно предлагать на рынках вне СНГ. Установлены ориентиры для экспортной цены на сливки, молоко, сливочное масло и сыры. Последние, кстати, подешевели для российского рынка.  

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# Экспорт # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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