Минсельхозпрод установил минимальные экспортные цены на молоко и мясо. Что это значит и кого коснётся?

Сформированы пять регионов для применения прейскурантов. Цены выставлены в долларах, Россия может оплачивать экспорт в рублях. Так, например, и охлажденная, и замороженная говядина при поставках на российский рынок стоит одинаково. Чуть дороже это мясо можно предлагать на рынках вне СНГ. Установлены ориентиры для экспортной цены на сливки, молоко, сливочное масло и сыры. Последние, кстати, подешевели для российского рынка.

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