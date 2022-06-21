Новости экономики за 21.06.2022

Об этом расскажет наш экономический обозреватель Наталья Надольская в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новости Беларуси. За счет чего Беларуси удается увеличивать товарооборот со странами ЕАЭС? Как расширяются возможности экспортного финансирования? И по каким критериям в Мингорисполкоме отбирают кандидатов на финансирование лучшего инновационного проекта?

Взаимная торговля на евразийском пространстве растет. На долю Беларуси приходится почти половина объема взаимной торговли продовольствием. За счет собственного производства страны полностью покрывают внутренние потребности в зерне, свинине, овощах и картофеле, растительных маслах, сахаре и яйцах. Формат единого рынка позволяет успешно решать вопросы обеспечения продуктами питания населения, в том числе при помощи взаимных поставок. Оперативно была создана рабочая группа высокого уровня по повышению устойчивости экономик государств-членов, реализуются меры по повышению макроэкономической стабильности. Снижены ставки ввозных таможенных пошлин, предоставлены тарифные льготы на товары критического импорта, оптимизированы процедуры таможенного администрирования, упрощены требования технического регулирования ряда товаров.

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