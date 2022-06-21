Новости экономики за 21.06.2022

Новости Беларуси. За счет чего Беларуси удается увеличивать товарооборот со странами ЕАЭС? Как расширяются возможности экспортного финансирования? И по каким критериям в Мингорисполкоме отбирают кандидатов на финансирование лучшего инновационного проекта?
Об этом расскажет наш экономический обозреватель Наталья Надольская в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Беларусь увеличила товарооборот со странами ЕАЭС на 10 %
Взаимная торговля на евразийском пространстве растет. На долю Беларуси приходится почти половина объема взаимной торговли продовольствием. За счет собственного производства страны полностью покрывают внутренние потребности в зерне, свинине, овощах и картофеле, растительных маслах, сахаре и яйцах. Формат единого рынка позволяет успешно решать вопросы обеспечения продуктами питания населения, в том числе при помощи взаимных поставок. Оперативно была создана рабочая группа высокого уровня по повышению устойчивости экономик государств-членов, реализуются меры по повышению макроэкономической стабильности. Снижены ставки ввозных таможенных пошлин, предоставлены тарифные льготы на товары критического импорта, оптимизированы процедуры таможенного администрирования, упрощены требования технического регулирования ряда товаров.
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