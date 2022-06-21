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Мингорисполком профинансирует лучшие инновационные проекты. Кто сможет подать заявку?

21 июня 2022 15:36
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Новости Беларуси. За счет средств инновационного фонда Мингорисполкома в 2023 году профинансируют лучшие инновационные проекты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мингорисполком профинансирует лучшие инновационные проекты. Кто сможет подать заявку?-1

Кандидатов отберут во время ежегодного открытого конкурсного отбора. Претендовать на получение средств на свой проект могут резиденты Беларуси всех форм собственности, расположенных на территории Минска. На протяжении 10 лет городская администрация выделает средства фонда на развитие инновационных производств и научно-исследовательских разработок в реальном секторе экономики. За эти годы профинансировано более 70 проектов в сферах медицины, микроэлектроники, прибор и машиностроения.

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# Мингорисполком # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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