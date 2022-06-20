«Роботизируем лёгкую промышленность». Какими инновациями в белорусском IT-секторе заинтересовался Узбекистан?
Новости Беларуси. Промышленная кооперация со странами-союзниками, импортозамещение, защита потребителей. Широкий спектр экономических вопросов обсуждают главы правительств ЕАЭС. Минск принимает Евразийский межправсовет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Программа обширна: двусторонняя встреча премьер-министров Беларуси и Узбекистана, посещение Парка высоких технологий, «Амкодора» и не только.
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Премьер-министр страны-наблюдателя Узбекистана знакомится с инновациями в Парке высоких технологий. Флагман внешней торговли: за 2021 год резиденты продали услуг на 3,2 миллиарда долларов – это треть всего экспорта Беларуси. К слову, ПВТ успешно работает на рынке Узбекистана. Ключевой интерес для наших IT-компаний – цифровые проекты в банковском секторе, здравоохранении, экологии, промышленности. Запрос на автоматизацию, несомненно, есть, и мы на него отвечаем.
Руслан Павлов, резидент Парка высоких технологий:
В данный момент мы роботизируем легкую промышленность. Это автоматический раскрой кожтоваров с помощью промышленных роботов. Перемещение полуфабрикатов между рабочими центрами осуществляется с помощью беспилотных роботов. Это огромное количество программного обеспечения. Роботы промышленные используются как инструмент. Умная оснастка изготавливается нами, это наше собственное изобретение. Таким образом, мы производим раскройную линию, которая функционирует без участия человека.
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