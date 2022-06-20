«Роботизируем лёгкую промышленность». Какими инновациями в белорусском IT-секторе заинтересовался Узбекистан?

Новости Беларуси. Промышленная кооперация со странами-союзниками, импортозамещение, защита потребителей. Широкий спектр экономических вопросов обсуждают главы правительств ЕАЭС. Минск принимает Евразийский межправсовет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Программа обширна: двусторонняя встреча премьер-министров Беларуси и Узбекистана, посещение Парка высоких технологий, «Амкодора» и не только. Минск принимает Евразийский межправсовет. О чем договорились страны-союзники? Читать здесь.

Премьер-министр страны-наблюдателя Узбекистана знакомится с инновациями в Парке высоких технологий. Флагман внешней торговли: за 2021 год резиденты продали услуг на 3,2 миллиарда долларов – это треть всего экспорта Беларуси. К слову, ПВТ успешно работает на рынке Узбекистана. Ключевой интерес для наших IT-компаний – цифровые проекты в банковском секторе, здравоохранении, экологии, промышленности. Запрос на автоматизацию, несомненно, есть, и мы на него отвечаем.