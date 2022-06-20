«Нам, Белорусской академии наук, есть что предложить». Председатель Президиума НАН о сотрудничестве с ЕАЭС

Новости Беларуси. Научно-техническое сотрудничество как основу развития ЕАЭС в условиях новых экономических вызовов обсудили 20 июня в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этой теме сейчас придается стратегическое значение. Ведь именно наука первой сталкивается с глобальными угрозами.

Заседание научно-практической конференции состояло из четырех секций, в рамках которых обсудили основные аспекты стандартизации, технического регулирования, новые разработки в области фармацевтики и создании наноматериалов. Главные конструкторы ведущих предприятий Беларуси и России высоко оценили уровень исследовательских работ Национальной академии наук. В свою очередь, белорусские ученые готовы поделиться своими наработками с коллегами из ЕАЭС.

Владимир Гусаков, председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси:

Нам, Белорусской академии наук, есть что предложить. Мы можем работать совместно в области космоса. Безусловно, есть подвижки в этом направлении, но все это должно быть более динамично, и надо ускорять эти процессы. В области биотехнологий, наноматериалов, электротранспорта. Было бы очень хорошо, если бы мы имели электромобиль ЕврАзЭС. Или малый электротранспорт. Мы в этой сфере имеем наработки, можем предложить.

В условиях санкционного давления для стран ЕАЭС крайне актуальными становятся вопросы реализации совместных программ импортозамещения. Внедряя отечественные и адаптируя лучшие зарубежные решения, наши ученые уже смогли модернизировать многие традиционные производства.

Михаил Мясникович, председатель коллегии ЕЭК:

Необходимо очень серьезно работать над перспективными проектами, проектами завтрашнего дня. И характерно это для Беларуси в первую очередь и Российской Федерации – это микроэлектроника. У нас есть определенные компетенции: у Беларуси, Российской Федерации, Республики Армении. И нужно это все объединить, чтобы решать вопрос за счет синергетического эффекта.