«Бизнес-ангел какой-то должен быть». В каком случае Банк развития поддержит стартап?

Андрей Мицкевич, генеральный директор ОАО «Агентство внешнеэкономической деятельности»: На данный момент много есть вариантов поддержки бизнеса, но у бизнеса должен быть бизнес-план, должно быть понятие своей компании, должны быть правильное понимание, управленческий учет, аудит, понимание, когда ты приходишь в банк и говоришь: слушайте, у меня суперубыток, но если я создам этот бизнес (вы мне еще добавьте немного денег), то я заработаю.

Андрей Мицкевич:

Мы не ангелы. У группы Банка развития особый вопрос идет по сельскохозяйственному сектору экономики, когда у нас один за другим меняются председатели, прожирая огромные деньги, а это хозяйство как не давало молока, так оно и не дает. Мы вели рейтинг, у нас есть хозяйства A, B и C. Так вот, C не получит ничего. И мы на данный момент перед правительством ставим вопрос, что, господа, к этим предприятиям необходимо найти собственника. Может, внутри этого хозяйства есть фермер, который возьмет и будет управлять. И правильно было сказано: если есть бизнес-план, если мы понимаем, что нужно делать, и вы можете это доказать, это должно быть проверено, просмотрено – мы тебя поддержим.

Надежда Лазаревич, заместитель председателя Мингорисполкома:

Но государство на данный момент и правительство – это партнеры нашему бизнесу.

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