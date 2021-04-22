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Новости экономики за 22.04.2021

22 апреля 2021 17:26
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Новости Беларуси. Почему российские лизинговые компании готовы увеличивать свое присутствие в Беларуси и какие дополнительные возможности по досрочному использованию семейного капитала инициирует Министерство труда?

Наталья Надольская с новостями деловой сферы.

САХАРНЫЕ ЗАВОДЫ ПОЛУЧАТ ГОСПОДДЕРЖКУ 

Сахарные заводы получат господдержку. Увеличены объемы директивного кредитования. 120 миллионов рублей выделят трем заводам – Городейскому, Жабинковскому и Скидельскому.

Новости экономики за 22.04.2021-1

В последние годы у заводов были проблемы со сбытом. Мировые цены на сахар упали, и российский товар оказался гораздо дешевле. На внутреннем рынке держится минимальная цена, чтобы зарубежные коллеги не смогли демпинговать. Концепция работы сахарных заводов на перспективу заключается в сохранении действующих производств с дальнейшей оптимизацией затрат и выходом на безубыточность.

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# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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