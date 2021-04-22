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Российские лизинговые компании готовы наращивать долю рынка в Беларуси

22 апреля 2021 17:28
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Новости Беларуси. Российские лизинговые компании готовы наращивать долю рынка в Беларуси, а также планируют увеличивать объемы сотрудничества с белорусскими производителями техники, существенная часть экспорта которой финансируется в лизинг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По уровню чистых активов один из коммерческих банков занимает второе место на рынке страны с показателем 133 миллиона белорусских рублей и является одним из лидеров по объемам поставок белорусской техники в лизинг в Россию. За два года компания передала своим клиентам техники БелАЗ и МАЗ на более чем 10 миллиардов рублей и намерена наращивать объемы с учетом высокого спроса на нее в России.

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# Беларусь-Россия # Экономика # Наталья Надольская

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