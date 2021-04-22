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Банк развития предоставил почти 1 млрд рублей на поддержку белорусской экономики

22 апреля 2021 17:27
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Новости Беларуси. Банк развития предоставил почти миллиард рублей на финансовую поддержку национальной экономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Банк развития предоставил почти 1 млрд рублей на поддержку белорусской экономики-1

За первые три месяца 2021 года на реализацию инвестпроектов, экспортное кредитование и поддержку малого и среднего бизнеса направлено 930 миллионов белорусских рублей. На инвестиционные проекты, включая социальные, было выделено 452 миллиона рублей, или на 19 % больше, чем год назад. Малый и средний бизнес получили 92 миллиона рублей кредитов. Это на 45 % больше, чем за первый квартал 2020 года. 290 миллионов рублей направлено на строительство объектов здравоохранения, реконструкцию и строительство улиц, мостов и путепроводов, ремонт автомобильных дорог, строительство общежитий и учебного корпуса Белорусского государственного медицинского университета.

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# Банк развития # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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