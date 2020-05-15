Владимир Макей: Беларусь начинает поставки нефти из США
Новости Беларуси. Беларусь начинает поставки нефти из США, сообщил министр иностранных дел Владимир Макей.
Это стало возможным по итогам договоренностей, достигнутых в ходе февральского визита в Беларусь госсекретаря Соединенных Штатов Майкла Помпео и его встречи с Александром Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Глава МИД отметил, что сотрудничество с США в нефтяной сфере наша страна рассматривает как элемент энергетической безопасности государства, а также как фактор обеспечения суверенитета в экономической сфере.
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Созданные усилиями Минска и Вашингтона новые возможности в области торговли и капиталовложений выгодны американским и белорусским компаниям.
Министр также заявил, что белорусская сторона продолжит действовать в интересах укрепления партнерских отношений с США. И как сообщает ТАСС со ссылкой на письменное заявление Майкла Помпео, Соединенные Штаты готовы удовлетворить потребности Беларуси в энергоносителях.
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