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Владимир Макей: Беларусь начинает поставки нефти из США

15 мая 2020 14:12
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Новости Беларуси. Беларусь начинает поставки нефти из США, сообщил министр иностранных дел Владимир Макей. 

Это стало возможным по итогам договоренностей, достигнутых в ходе февральского визита в Беларусь госсекретаря Соединенных Штатов Майкла Помпео и его встречи с Александром Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Владимир Макей: Беларусь начинает поставки нефти из США-1

Глава МИД отметил, что сотрудничество с США в нефтяной сфере наша страна рассматривает как элемент энергетической безопасности государства, а также как фактор обеспечения суверенитета в экономической сфере.

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Созданные усилиями Минска и Вашингтона новые возможности в области торговли и капиталовложений выгодны американским и белорусским компаниям.

Владимир Макей: Беларусь начинает поставки нефти из США-4

Министр также заявил, что белорусская сторона продолжит действовать в интересах укрепления партнерских отношений с США. И как сообщает ТАСС со ссылкой на письменное заявление Майкла Помпео, Соединенные Штаты готовы удовлетворить потребности Беларуси в энергоносителях.

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В «Белнефтехиме» заявили, что танкер с американской нефтью прибудет в Клайпеду в начале июня.

# Нефть в Беларуси # Экономика # Владимир Макей # Александр Лукашенко # Майкл Помпео # Фотофакт

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