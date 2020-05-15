Владимир Макей: Беларусь начинает поставки нефти из США

Это стало возможным по итогам договоренностей, достигнутых в ходе февральского визита в Беларусь госсекретаря Соединенных Штатов Майкла Помпео и его встречи с Александром Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новости Беларуси. Беларусь начинает поставки нефти из США, сообщил министр иностранных дел Владимир Макей.

Глава МИД отметил, что сотрудничество с США в нефтяной сфере наша страна рассматривает как элемент энергетической безопасности государства, а также как фактор обеспечения суверенитета в экономической сфере.

Визит, которого ждали. Подробности встречи Александра Лукашенко и Майкла Помпео

Созданные усилиями Минска и Вашингтона новые возможности в области торговли и капиталовложений выгодны американским и белорусским компаниям.