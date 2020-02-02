Майкл Помпео: вдохновлён увиденным в ПВТ Беларуси

Новости Беларуси. О Беларуси с любовью. После посещения нашей страны госсекретарь США Майкл Помпео в своем Twitter-аккаунте оставил запись, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Майкл Помпео, государственный секретарь США:

Вдохновлен тем, что увидел накануне в ПВТ. Это отличный пример того, как Беларусь может использовать свой необычайный потенциал роста, применяя перспективную экономическую политику и разумное регулирование. Майкл Помпео посетил ПВТ в Минске: что показали госсекретарю США