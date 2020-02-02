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Майкл Помпео: вдохновлён увиденным в ПВТ Беларуси

02 февраля 2020 11:40
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Новости Беларуси. О Беларуси с любовью. После посещения нашей страны госсекретарь США Майкл Помпео в своем Twitter-аккаунте оставил запись, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Майкл Помпео: вдохновлён увиденным в ПВТ Беларуси-1

Майкл Помпео, государственный секретарь США:
Вдохновлен тем, что увидел накануне в ПВТ. Это отличный пример того, как Беларусь может использовать свой необычайный потенциал роста, применяя перспективную экономическую политику и разумное регулирование.

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Майкл Помпео: вдохновлён увиденным в ПВТ Беларуси-4

Политик также подчеркнул, что был рад встретиться в Минске с Президентом Беларуси Александром Лукашенко. США оптимистичны по поводу укрепления двусторонних отношений.

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«Мы по-прежнему привержены суверенному, независимому и процветающему будущему для народа Беларуси», – подчеркивает госсекретарь США.

# Беларусь-США # Майкл Помпео # Фотофакт

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