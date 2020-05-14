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Новости экономики за 14.05.2020

14 мая 2020 15:41
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Новости Беларуси. Как изменятся сроки проведения оздоровительной кампании школьников? Как банки, для которых были ослаблены требования по ставкам по рублевым депозитам, стараются сделать их максимально выгодными для вкладчиков? Сколько белорусов и предприятий получили кредитные каникулы?

С деловым обзором дня наш экономический обозреватель Наталья Надольская.

СКОЛЬКО БЕЛОРУСОВ И ПРЕДПРИЯТИЙ ПОЛУЧИЛИ КРЕДИТНЫЕ КАНИКУЛЫ

Банки рассмотрели более 3000 обращений о предоставлении кредитных каникул, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Предприятия направили около 1600, остальные – физлица. Около миллиарда рублей предоставлено к этому времени на реструктуризацию заимствований в различных формах.

Новости экономики за 14.05.2020-1

Банки реагируют на обращения позитивно, хотя есть и отказы. Юрлицам – по причине отсутствия платежеспособности и выручки в ближайшей перспективе.

По физлицам отказы обычно связаны с непредоставлением каких-либо документов, подтверждающих сложную жизненную ситуацию.

# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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