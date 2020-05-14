Новости экономики за 14.05.2020

Новости Беларуси. Как изменятся сроки проведения оздоровительной кампании школьников? Как банки, для которых были ослаблены требования по ставкам по рублевым депозитам, стараются сделать их максимально выгодными для вкладчиков? Сколько белорусов и предприятий получили кредитные каникулы?

С деловым обзором дня наш экономический обозреватель Наталья Надольская.

СКОЛЬКО БЕЛОРУСОВ И ПРЕДПРИЯТИЙ ПОЛУЧИЛИ КРЕДИТНЫЕ КАНИКУЛЫ

Банки рассмотрели более 3000 обращений о предоставлении кредитных каникул, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Предприятия направили около 1600, остальные – физлица. Около миллиарда рублей предоставлено к этому времени на реструктуризацию заимствований в различных формах.