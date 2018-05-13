Визит руководства китайской корпорации CITIC Group в Беларусь: итоги

Новости Беларуси. О модернизации старых и строительстве новых производств, а в общем и целом об инвестициях шла речь на встрече главы государства с руководством китайской корпорации CITIC Group, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. «Очень хорошо, что мы перешли к прямому инвестированию»: Александр Лукашенко встретился с главой CITIC Group

В Беларуси гостей из Поднебесной принимают как добрых друзей и надежных деловых партнеров. А как иначе, если тон задают лидеры двух государств, а уровень отношений между странами определяется как доверительное всестороннее стратегическое партнерство и взаимовыгодное сотрудничество. 230 миллионов долларов готова инвестировать китайская корпорация в новое производство под Минском

Если говорить конкретно о CITIC Group, то на счету корпорации реализация в Беларуси крупнейших инвестиционных проектов – именно она была генподрядчиком при строительстве завода «БелДжи», модернизировала Оршанский льнокомбинат. Причем речь как о простом кредитовании, так и о прямом инвестировании. Сейчас компания строит многофункциональный комплекс по проспекту Победителей в Минске.