230 миллионов долларов готова инвестировать китайская корпорация в новое производство под Минском

Новости Беларуси. 8 мая в Колодищах прошла церемония закладки капсулы в основание будущего предприятия «Амкодор-Маш», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 8 мая в Колодищах прошла церемония закладки капсулы в основание будущего предприятия «Амкодор-Маш», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Аналогов такому производству нет на просторах СНГ. Здесь будут выпускать мощные погрузчики, которые востребованы на мировых рынках.
Александр Шакутин, председатель совета директоров ОАО «Амкодор» – управляющая компания холдинга»:
Это эксклюзивные продукты. Многие продукты вообще никогда не выпускались на территории Советского Союза – такие, как телескопические погрузчики. Мы планируем выпускать гамму машин тракторов мощностью от 150 до 600 лошадиных сил и ковшовые погрузчики фронтальные мощностью от 2 тонн до 6 тонн.
В основном вся эта продукция планируется экспортироваться в страны Европейского союза, Азию, Африку, бывшие страны Советского Союза – во весь мир фактически.
Первые машины здесь выпустят уже в 2020 году. Из цехов ежегодно будет выходить около 6000 единиц техники. Ожидается, что на заводе трудоустроят 1350 человек.