Председатель концерна «Белнефтехим»: Нефть мы получаем в оговоренных объемах в оговоренные сроки

Новости Беларуси. В интервью программе «Неделя» председатель концерна «Белнефтехим» рассказ о поставках нефти из России.
Юлия Огнева, СТВ:
Понятно, что загрузка наших нефтеперерабатывающих заводов напрямую зависит от России. Некоторые периоды назад была проблема с поставками нефти. Есть ли она сейчас и как вы прогнозируете отношения с российскими коллегами на ближайшее обозримое будущее?
Игорь Ляшенко, председатель концерна «Белнефтехим»:
Проблема действительно была в предыдущие годы. Сейчас все вопросы с нашими поставщиками нефти исчерпаны. Нефть мы получаем в оговоренных объемах в оговоренные сроки. Выражаю надежду, что такие отношения должны быть постоянными.
Больше подробностей интервью с председателем концерна «Белнефтехим» Игорем Ляшенко здесь.