Председатель концерна «Белнефтехим»: Нефть мы получаем в оговоренных объемах в оговоренные сроки

Новости Беларуси. В интервью программе «Неделя» председатель концерна «Белнефтехим» рассказ о поставках нефти из России.

Юлия Огнева, СТВ:

Понятно, что загрузка наших нефтеперерабатывающих заводов напрямую зависит от России. Некоторые периоды назад была проблема с поставками нефти. Есть ли она сейчас и как вы прогнозируете отношения с российскими коллегами на ближайшее обозримое будущее?

Игорь Ляшенко, председатель концерна «Белнефтехим»:

Проблема действительно была в предыдущие годы. Сейчас все вопросы с нашими поставщиками нефти исчерпаны. Нефть мы получаем в оговоренных объемах в оговоренные сроки. Выражаю надежду, что такие отношения должны быть постоянными.

Больше подробностей интервью с председателем концерна «Белнефтехим» Игорем Ляшенко здесь.