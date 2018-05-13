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С какой скоростью будет расти цена на бензин в Беларуси?

13 мая 2018 17:01
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Новости Беларуси. Председатель концерна «Белнефтехим» Игорь Ляшенко в интервью программе «Неделя» рассказал о том, как будет повышаться стоимость бензина на белорусских заправках.

Юлия Огнева, СТВ:
В последнее время, если повышается стоимость бензина, то на очень незначительное количество – на копейку, потом еще через некоторое время на копейку. Стоит ли нам ожидать такого плавного повышения или будет резкий скачок?

Игорь Ляшенко, председатель концерна «Белнефтехим»:
Нами задекларирована была политика сдержанного роста цены. Либо, если понижения, то тоже сдержанного. Да, не скрываем, может предприятиям это на экономическом результате замедленно сказывается, но мы помним о наших потребителях.

Больше подробностей интервью с председателем концерна «Белнефтехим» Игорем Ляшенко здесь.

# Цены на бензин # Экономика # Игорь Ляшенко # Юлия Огнева

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