С какой скоростью будет расти цена на бензин в Беларуси?

Новости Беларуси. Председатель концерна «Белнефтехим» Игорь Ляшенко в интервью программе «Неделя» рассказал о том, как будет повышаться стоимость бензина на белорусских заправках.

Юлия Огнева, СТВ:

В последнее время, если повышается стоимость бензина, то на очень незначительное количество – на копейку, потом еще через некоторое время на копейку. Стоит ли нам ожидать такого плавного повышения или будет резкий скачок?

Игорь Ляшенко, председатель концерна «Белнефтехим»:

Нами задекларирована была политика сдержанного роста цены. Либо, если понижения, то тоже сдержанного. Да, не скрываем, может предприятиям это на экономическом результате замедленно сказывается, но мы помним о наших потребителях.

Больше подробностей интервью с председателем концерна «Белнефтехим» Игорем Ляшенко здесь.