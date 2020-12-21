Виктор Каранкевич о БелАЭС: «На втором энергоблоке строительно-монтажные работы выполнены в объёме около 75 %»

Новости Беларуси. Первый блок БелАЭС подключился к сети 21 декабря после плановых испытаний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом на пресс-конференции заявил министр энергетики Виктор Каранкевич.

В ближайшее время начнется этап опытно-промышленной эксплуатации первого энергоблока. За пуском последует внедрение новой программы энергопотребления.

Виктор Каранкевич, министр энергетики Беларуси:

На втором энергоблоке строительно-монтажные работы выполнены в объеме около 75 %. Выполняются работы по монтажу основного оборудования, технологических систем, прокладывается кабельная продукция. Параллельно со строительством атомной электростанции ведется работа по реализации мероприятий по ее интеграции в энергосистему страны. Также формируются сейчас программы развития энергетической отрасли на 2021-2025 годы. В основу будет заложено проведение масштабной работы по модернизации электрических сетей подстанций с целью создания условий по увеличению использования электрической энергии как реальным сектором, так и населением.

Энергостратегия Беларуси до 2025 года предусматривает снижение тарифов на свет и тепло. Уже в 2021-м будет проведена работа по реконструкции высоковольтных подстанций и реновация 1600 километров линий электропередач.