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Виктор Каранкевич о БелАЭС: «На втором энергоблоке строительно-монтажные работы выполнены в объёме около 75 %»

21 декабря 2020 17:21
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Новости Беларуси. Первый блок БелАЭС подключился к сети 21 декабря после плановых испытаний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом на пресс-конференции заявил министр энергетики Виктор Каранкевич.

Виктор Каранкевич о БелАЭС: «На втором энергоблоке строительно-монтажные работы выполнены в объёме около 75 %»-1

В ближайшее время начнется этап опытно-промышленной эксплуатации первого энергоблока. За пуском последует внедрение новой программы энергопотребления.  

Виктор Каранкевич о БелАЭС: «На втором энергоблоке строительно-монтажные работы выполнены в объёме около 75 %»-4

Виктор Каранкевич, министр энергетики Беларуси:  
На втором энергоблоке строительно-монтажные работы выполнены в объеме около 75 %. Выполняются работы по монтажу основного оборудования, технологических систем, прокладывается кабельная продукция.  

Параллельно со строительством атомной электростанции ведется работа по реализации мероприятий по ее интеграции в энергосистему страны. Также формируются сейчас программы развития энергетической отрасли на 2021-2025 годы. В основу будет заложено проведение масштабной работы по модернизации электрических сетей подстанций с целью создания условий по увеличению использования электрической энергии как реальным сектором, так и населением.  

Виктор Каранкевич о БелАЭС: «На втором энергоблоке строительно-монтажные работы выполнены в объёме около 75 %»-7

Энергостратегия Беларуси до 2025 года предусматривает снижение тарифов на свет и тепло. Уже в 2021-м будет проведена работа по реконструкции высоковольтных подстанций и реновация 1600 километров линий электропередач.  

Виктор Каранкевич о БелАЭС: «На втором энергоблоке строительно-монтажные работы выполнены в объёме около 75 %»-10

Еще один масштабный проект на 2021 год – проведение работы по оценке перспектив строительства в стране второй атомной электростанции.  

Виктор Каранкевич о БелАЭС: «На втором энергоблоке строительно-монтажные работы выполнены в объёме около 75 %»-13

Ранее Александр Лукашенко неоднократно заявлял, что такой шаг поможет избавиться от газовой и нефтяной зависимости.

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# АЭС в Беларуси # Экономика # Александр Лукашенко # Виктор Каранкевич # Фотофакт

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