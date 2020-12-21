Виктор Каранкевич о БелАЭС: «На втором энергоблоке строительно-монтажные работы выполнены в объёме около 75 %»

Новости Беларуси. Первый блок БелАЭС подключился к сети 21 декабря после плановых испытаний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом на пресс-конференции заявил министр энергетики Виктор Каранкевич.
Новости Беларуси. Первый блок БелАЭС подключился к сети 21 декабря после плановых испытаний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом на пресс-конференции заявил министр энергетики Виктор Каранкевич.
В ближайшее время начнется этап опытно-промышленной эксплуатации первого энергоблока. За пуском последует внедрение новой программы энергопотребления.
Виктор Каранкевич, министр энергетики Беларуси:
На втором энергоблоке строительно-монтажные работы выполнены в объеме около 75 %. Выполняются работы по монтажу основного оборудования, технологических систем, прокладывается кабельная продукция.
Параллельно со строительством атомной электростанции ведется работа по реализации мероприятий по ее интеграции в энергосистему страны. Также формируются сейчас программы развития энергетической отрасли на 2021-2025 годы. В основу будет заложено проведение масштабной работы по модернизации электрических сетей подстанций с целью создания условий по увеличению использования электрической энергии как реальным сектором, так и населением.
Энергостратегия Беларуси до 2025 года предусматривает снижение тарифов на свет и тепло. Уже в 2021-м будет проведена работа по реконструкции высоковольтных подстанций и реновация 1600 километров линий электропередач.
Еще один масштабный проект на 2021 год – проведение работы по оценке перспектив строительства в стране второй атомной электростанции.
Ранее Александр Лукашенко неоднократно заявлял, что такой шаг поможет избавиться от газовой и нефтяной зависимости.
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