Прямой эфир

Иван Крупко: «96% – это белорусские тракторы в нашем АПК»

20 декабря 2020 18:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Впечатляющий парад белорусских тракторов 20 декабря могли наблюдать жители столицы. Одновременно 260 машин с МТЗ направились в Витебскую область, где будут помогать аграриям на весенне-полевых работах, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Иван Крупко: «96% – это белорусские тракторы в нашем АПК»-1

Иван Крупко: «96% – это белорусские тракторы в нашем АПК»-3

Около сотни мощных энергонасыщенных тракторов утром стартовали от проходной завода, по дороге к ним присоединилась еще одна колонна – вся эта техника проехала по основным трассам нашей страны. Еще несколько десятков тракторов Belarus доставят железнодорожным транспортом.

Иван Крупко: «96% – это белорусские тракторы в нашем АПК»-6

Иван Крупко, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Более 350 единиц уходит на Витебскую область. В стране 86,5 % всей нашей белорусской техники. Что касается МТЗ, то 96 % – это белорусские тракторы в нашем АПК.

Сегодня мы имеем по результатам работ 104,9 % во всех категориях хозяйств. В сельхозпредприятиях рост к уровню 2019 года – 107,1 %. Это заслуга труда сельчан, заслуга достижений техники, которая поступает.

Иван Крупко: «96% – это белорусские тракторы в нашем АПК»-9

Читайте также:

Николай Шерстнёв о поставках тракторах МТЗ в Витебскую область: «Наши аграрии давным-давно уже не получали столько техники»

Игорь Сергеенко: «Этот год показал, что мы в состоянии преодолеть любые невзгоды, что вместе мы едины»

Более 200 тракторов Belarus отправились в хозяйства Витебской области. Технику задействуют на весенне-полевых работах

# Сельское хозяйство # Экономика # Иван Крупко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Николай Шерстнёв о поставках тракторов МТЗ в Витебскую область: «Наши аграрии давным-давно уже не получали столько техники»
20 декабря 2020 18:38

Николай Шерстнёв о поставках тракторов МТЗ в Витебскую область: «Наши аграрии давным-давно уже не получали столько техники»

Как изменились за год белорусские покупатели и торговля в лёгкой промышленности? Рассказывает Татьяна Лугина
20 декабря 2020 18:19

Как изменились за год белорусские покупатели и торговля в лёгкой промышленности? Рассказывает Татьяна Лугина

«Многие отрасли работают сегодня выше, чем в прошлом году». О ситуации в экономике Беларуси рассказывает Юрий Чеботарь
20 декабря 2020 16:31

«Многие отрасли работают сегодня выше, чем в прошлом году». О ситуации в экономике Беларуси рассказывает Юрий Чеботарь