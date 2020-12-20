Иван Крупко: «96% – это белорусские тракторы в нашем АПК»

Новости Беларуси. Впечатляющий парад белорусских тракторов 20 декабря могли наблюдать жители столицы. Одновременно 260 машин с МТЗ направились в Витебскую область, где будут помогать аграриям на весенне-полевых работах, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Около сотни мощных энергонасыщенных тракторов утром стартовали от проходной завода, по дороге к ним присоединилась еще одна колонна – вся эта техника проехала по основным трассам нашей страны. Еще несколько десятков тракторов Belarus доставят железнодорожным транспортом.

Иван Крупко, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Более 350 единиц уходит на Витебскую область. В стране 86,5 % всей нашей белорусской техники. Что касается МТЗ, то 96 % – это белорусские тракторы в нашем АПК.

Сегодня мы имеем по результатам работ 104,9 % во всех категориях хозяйств. В сельхозпредприятиях рост к уровню 2019 года – 107,1 %. Это заслуга труда сельчан, заслуга достижений техники, которая поступает.