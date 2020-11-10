Беларусь и «Росатом» обсуждают возможность возведения ещё одной АЭС

Новости Беларуси. Беларусь и «Росатом» обсуждают возможность возведения еще одной атомной электростанции и исследовательского реактора. Об этом заявил глава российской госкорпорации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Лихачев также подчеркнул преимущества энергоблока под Островцом, который уже включен в объединенную энергосистему Беларуси. Его запуск руководитель «Росатома» назвал совместной победой российских и белорусских специалистов.

Алексей Лихачев, генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»:

3 ноября был подключен к энергосистеме и белорусский блок. Он стал первым блоком поколения 3+, построенном на европейском континенте за границами Российской Федерации. Энергопуск белорусского блока превратился в событие национального масштаба. Это совместная победа российских и белорусских специалистов, способствующая объединению наших народов.

Ввод белорусской АЭС позитивно оценили мировые эксперты в области атомной энергетики. В заявлении Всемирной ядерной ассоциации подчеркивается, что это важный вклад в экологическое благополучие и мировую энергетику. Реализацию проекта приветствует и МАГАТЭ.

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