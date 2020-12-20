Николай Шерстнёв о поставках тракторов МТЗ в Витебскую область: «Наши аграрии давным-давно уже не получали столько техники»

Новости Беларуси. Впечатляющий парад белорусских тракторов 20 декабря могли наблюдать жители столицы. Одновременно 260 машин с МТЗ направились в Витебскую область, где будут помогать аграриям на весенне-полевых работах, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Около сотни мощных энергонасыщенных тракторов утром стартовали от проходной завода, по дороге к ним присоединилась еще одна колонна – вся эта техника проехала по основным трассам нашей страны. Еще несколько десятков тракторов Belarus доставят железнодорожным транспортом. Игорь Сергеенко: «Этот год показал, что мы в состоянии преодолеть любые невзгоды, что вместе мы едины»

Отметим, что северная область в плане погоды самая капризная, и техника там нужна специфическая, потому эти машины дорабатывали с учетом всех пожеланий тех, кому предстоит выходить с техникой Belarus в поле. Гендиректор МТЗ: чувство гордости за то, что мы производим. Мы все одна семья

Всего до конца 2020 года в хозяйства Витебской области поставят 354 трактора МТЗ, и это абсолютный рекорд.