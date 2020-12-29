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Депутаты одобрили бюджет Минской области на 2021 год. Каким сферам больше внимания?

29 декабря 2020 15:38
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Новости Беларуси. Уровень заработной платы в Минской области в 2021 году должен составлять не менее 1 000 рублей. Такое требование 29 декабря озвучил губернатор Александр Турчин на заседании облисполкома, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Участники обсудили планы социально-экономического развития региона на 2021 год.

Депутаты одобрили бюджет Минской области на 2021 год. Каким сферам больше внимания?-1

Основная задача – эффективное развитие отраслей экономики и районов.

Именно от этого зависит рост благосостояния жителей. Конкретные планы по повышению заработной платы в области разработаны на следующие год и пятилетку.

Депутаты одобрили бюджет Минской области на 2021 год. Каким сферам больше внимания?-4

На встрече рассмотрели бюджет Минской области на 2021 год. Его одобрили депутаты областного совета. Главный финансовый документ сохранит социальную направленность. На эти цели предусмотрено более двух третей всех затрат.

# Государственная социальная политика # Экономика # Александр Турчин # Фотофакт

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