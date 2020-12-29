Депутаты одобрили бюджет Минской области на 2021 год. Каким сферам больше внимания?

Новости Беларуси. Уровень заработной платы в Минской области в 2021 году должен составлять не менее 1 000 рублей. Такое требование 29 декабря озвучил губернатор Александр Турчин на заседании облисполкома, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Участники обсудили планы социально-экономического развития региона на 2021 год.

Основная задача – эффективное развитие отраслей экономики и районов. Именно от этого зависит рост благосостояния жителей. Конкретные планы по повышению заработной платы в области разработаны на следующие год и пятилетку.